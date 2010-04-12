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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:16

  iityavm написав:И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают...


Концептуальная ошибка, сколько населения хочет, но не может улучшить жилищные условия, и количество населения, которое раскупает. Всё это несопоставимые цифры. При любой власти, начиная от советской 10-15 процентов населения всегда устраивается значительно выше среднего населения. Чтобы обеспечить новым жильем новую элиту надо еще несколько лет новостроек.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:22

Re: Валютный рынок в контексте

Вкладчик1234 написав:2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: [b][u]Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне

За 4 роки + 4 бали.
А що ж це професійний аналітик "наймогутнішого" сусіда по рейтингу не помітив? Чи якщо Росія знизу - то вже не сусід? "Совпадение - не думаю".))

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: [b][u]Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне

За 4 роки + 4 бали.
А що ж це професійний аналітик "наймогутнішого" сусіда по рейтингу не помітив? Чи якщо Росія знизу - то вже не сусід?


Надо уже отвыкнуть постоянно смотреть на Россию, это не наш ориентир, если в этом году не обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию, можно посыпать голову пеплом и признать свою несостоятельность на пути реформ.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию


За Гамбию не скажу, но Иран думаю потопчем. Сегодня для Ирана и стран его поддерживающих дедлайн по слухам. Трамп очень то чем то грозился всем надавать. С понедирка возможны чудеса и активация санкций и торговых войн. И индекса доллара, ежели по теме ветки.
Как бы Иран не оказался той бабочкой...
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В Україні курс долара до 10 листопада може знизитися до 27,9 грн / $ (4 листопада - 28,2 грн/$). Позитивні новини від МВФ, розміщення єврооблігацій і традиційне зниження попиту спочатку місяця позитивно позначаться на вартості американської валюти. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... grivni.htm
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:51

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:Надо уже отвыкнуть постоянно смотреть на Россию, это не наш ориентир

Згоден. То ж легкий тролінг)) Зате помітно, як вискакують на захист сусіда Ukrainian і подібні. Я пересічний диванний аналітик, але ніякого зубожіння в колі своїх знайомих і близьких не бачу(можливо не вдала вибірка та іншої не бачу).Ніякого економічного дива після подій 2014-го і не очікував, але позитивну динаміку помітно неозброєним оком, хоча прискорення трохи б не завадило. Більшість покращила своє матеріальне становище за останні 3 роки. Одні авто купують, другі будинок побудували, треті квартири купили, навіть пенсіонери, які не на мінімалці замінили вікна в будинку. Правда, хто сидів на мінімалці, то так і залишився сидіти.
Переглянувши відкриті дані сервісного центру МВС з первинної реєстрації легкових авто, і тут не бачу негативної динаміки за останні 3 роки.




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  edvardd написав:Qwerty
Просто так... интересное там место...

Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!
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  ЛАД написав:
- Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения.
........


Если этот армейский срез украинского общества провести по капитану Либо, то общество у нас вполне красивое, благородное, благополучное, образованное, культурное и высоко интеллектуальное. :oops:
Я его для себя таковым и считаю. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:20

stryzhko

Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.

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Qwerty



http://travel.biletyplus.ru/dostoprimec ... hh-parizha

https://www.youtube.com/watch?v=V9uuyh0Q_CU
Востаннє редагувалось холява в Нед 04 лис, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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