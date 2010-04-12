iityavm написав:И если уж о бедности населения... Меня безумно раздражает это количество новостроев...и ведь раскупают...
Концептуальная ошибка, сколько населения хочет, но не может улучшить жилищные условия, и количество населения, которое раскупает. Всё это несопоставимые цифры. При любой власти, начиная от советской 10-15 процентов населения всегда устраивается значительно выше среднего населения. Чтобы обеспечить новым жильем новую элиту надо еще несколько лет новостроек.
Вкладчик1234 написав:2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: [b][u]Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне
За 4 роки + 4 бали. А що ж це професійний аналітик "наймогутнішого" сусіда по рейтингу не помітив? Чи якщо Росія знизу - то вже не сусід? "Совпадение - не думаю".))
Вкладчик1234 написав:2. Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: [b][u]Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне
За 4 роки + 4 бали. А що ж це професійний аналітик "наймогутнішого" сусіда по рейтингу не помітив? Чи якщо Росія знизу - то вже не сусід?
Надо уже отвыкнуть постоянно смотреть на Россию, это не наш ориентир, если в этом году не обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию, можно посыпать голову пеплом и признать свою несостоятельность на пути реформ.
freeze написав:обгоним санкционный Иран и малярийную Гамбию
За Гамбию не скажу, но Иран думаю потопчем. Сегодня для Ирана и стран его поддерживающих дедлайн по слухам. Трамп очень то чем то грозился всем надавать. С понедирка возможны чудеса и активация санкций и торговых войн. И индекса доллара, ежели по теме ветки. Как бы Иран не оказался той бабочкой...
В Україні курс долара до 10 листопада може знизитися до 27,9 грн / $ (4 листопада - 28,2 грн/$). Позитивні новини від МВФ, розміщення єврооблігацій і традиційне зниження попиту спочатку місяця позитивно позначаться на вартості американської валюти. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... grivni.htm
freeze написав:Надо уже отвыкнуть постоянно смотреть на Россию, это не наш ориентир
Згоден. То ж легкий тролінг)) Зате помітно, як вискакують на захист сусіда Ukrainian і подібні. Я пересічний диванний аналітик, але ніякого зубожіння в колі своїх знайомих і близьких не бачу(можливо не вдала вибірка та іншої не бачу).Ніякого економічного дива після подій 2014-го і не очікував, але позитивну динаміку помітно неозброєним оком, хоча прискорення трохи б не завадило. Більшість покращила своє матеріальне становище за останні 3 роки. Одні авто купують, другі будинок побудували, треті квартири купили, навіть пенсіонери, які не на мінімалці замінили вікна в будинку. Правда, хто сидів на мінімалці, то так і залишився сидіти. Переглянувши відкриті дані сервісного центру МВС з первинної реєстрації легкових авто, і тут не бачу негативної динаміки за останні 3 роки.
edvardd написав:Qwerty Просто так... интересное там место...
Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!
- Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения. ........
Если этот армейский срез украинского общества провести по капитану Либо, то общество у нас вполне красивое, благородное, благополучное, образованное, культурное и высоко интеллектуальное. Я его для себя таковым и считаю.