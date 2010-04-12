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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:31
pesikot написав: Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим ГольдарбХуже уже некуда.
Недавно была статья о том, что МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе. Оказалось, что некий "аналитик" взял какие-то цифры с сайта МВФ, сам их скомпилировал и выдал за данные МВФ в своем фейсбуке. Ссылки я бросал 2-3 раза.
Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.
Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
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Qwerty
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:42
Дивно, ви колись просили, щоб я вам ніколи не писав... За собою, я так розумію, ви право писати мені залишили?! Може у торговців машинними фарами це є нормально... Не знаю. Жодного такого не те, що в друзях, а навіть в знайомих немаю, на превелике щастя. Нормальні люди діють адекватно... Хоча кому я це кажу...
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Додано: Нед 04 лис, 2018 23:06
Qwerty написав:
Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Все мы много где были.
В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина.
Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.
Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.
Где истина?
Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше.
Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше.
Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.
Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.
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Libo
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Додано: Нед 04 лис, 2018 23:11
* Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати
Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника
Нед 04 лис, 2018 00:27* (с) будивельник
Читать тут умеют все.
- сообщение на Шнобелевскую 13.24 о производительности (в контексте повышения цен и утверждений с упоминанием только о *морковке* работникам, и только при опрежении роста доходов) )
- присуждение ЛАДом 13.34
- пояснения от Den-a 14.30, потом Zradio
- прозрение и жалкие оправдания, когда указали на невежество и присудили Шнобелевку, в 00.27
Вкупе с * ВВП - сумма цен всех товаров..* присуждение вполне закономерно.
Таким образом - мои поздравления шнобельщику.
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detroytred
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Додано: Нед 04 лис, 2018 23:14
Libo написав: Qwerty написав:
Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Все мы много где были.
В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина.
Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.
Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.
Где истина?
Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше.
Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше.
Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.
Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.
Єфрейтор, я просто задав невеличке конкретне питання... Хотілося б відповіді, щоб можливо у ту бідну країну не їхати... А ти зразу це питання в пакості зарахував... Невже все там у вас так погано, що навіть запитати не можна?! Ну і на рахунок 500 гривень за місце в ВІП- секторі... Ти хоч раз сходи на футбол, щоб взнати скільки коштують квитки в так звані бокси, а тоді будеш свою єресь писати.
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Qwerty
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