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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:31

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб

Хуже уже некуда.

Недавно была статья о том, что МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе. Оказалось, что некий "аналитик" взял какие-то цифры с сайта МВФ, сам их скомпилировал и выдал за данные МВФ в своем фейсбуке. Ссылки я бросал 2-3 раза.
Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.

Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:42


Дивно, ви колись просили, щоб я вам ніколи не писав... За собою, я так розумію, ви право писати мені залишили?! Може у торговців машинними фарами це є нормально... Не знаю. Жодного такого не те, що в друзях, а навіть в знайомих немаю, на превелике щастя. Нормальні люди діють адекватно... Хоча кому я це кажу...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:06

  Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!


Все мы много где были.
В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина.
Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.
Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.
Где истина?
Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше.
Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше.
Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.
Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:11

* Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати
Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника
Нед 04 лис, 2018 00:27* (с) будивельник

Читать тут умеют все.
- сообщение на Шнобелевскую 13.24 о производительности (в контексте повышения цен и утверждений с упоминанием только о *морковке* работникам, и только при опрежении роста доходов) )
- присуждение ЛАДом 13.34
- пояснения от Den-a 14.30, потом Zradio
- прозрение и жалкие оправдания, когда указали на невежество и присудили Шнобелевку, в 00.27

Вкупе с * ВВП - сумма цен всех товаров..* присуждение вполне закономерно.

Таким образом - мои поздравления шнобельщику.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:14

  Libo написав:
  Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!


Все мы много где были.
В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина.
Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.
Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.
Где истина?
Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше.
Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше.
Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.
Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать. :?

Єфрейтор, я просто задав невеличке конкретне питання... Хотілося б відповіді, щоб можливо у ту бідну країну не їхати... А ти зразу це питання в пакості зарахував... Невже все там у вас так погано, що навіть запитати не можна?! Ну і на рахунок 500 гривень за місце в ВІП- секторі... Ти хоч раз сходи на футбол, щоб взнати скільки коштують квитки в так звані бокси, а тоді будеш свою єресь писати.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:16

  Qwerty написав:
  edvardd написав:Qwerty
Просто так... интересное там место...

Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!

Наполеон лежит в 7 гробах в отеле инвалидов... а прах Махно находится на 2м этаже колумбария кладбища Пер-Лашез
Зображення
edvardd
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