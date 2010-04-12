Вкладчик1234 написав:Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко. Максим Гольдарб
Хуже уже некуда.
Недавно была статья о том, что МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе. Оказалось, что некий "аналитик" взял какие-то цифры с сайта МВФ, сам их скомпилировал и выдал за данные МВФ в своем фейсбуке. Ссылки я бросал 2-3 раза. Поэтому, ценность такой информации от сподвижника Мураева = нулю.
Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Дивно, ви колись просили, щоб я вам ніколи не писав... За собою, я так розумію, ви право писати мені залишили?! Може у торговців машинними фарами це є нормально... Не знаю. Жодного такого не те, що в друзях, а навіть в знайомих немаю, на превелике щастя. Нормальні люди діють адекватно... Хоча кому я це кажу...
Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Все мы много где были. В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина. Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше. Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает. Где истина? Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше. Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше. Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден. Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати. Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.
* Взагалі не погано крім писати - ще й вміти читати Ось тут написано про зміну продуктивності не тільки шляхом довгого гарапника Нед 04 лис, 2018 00:27* (с) будивельник
Читать тут умеют все. - сообщение на Шнобелевскую 13.24 о производительности (в контексте повышения цен и утверждений с упоминанием только о *морковке* работникам, и только при опрежении роста доходов) ) - присуждение ЛАДом 13.34 - пояснения от Den-a 14.30, потом Zradio - прозрение и жалкие оправдания, когда указали на невежество и присудили Шнобелевку, в 00.27
Вкупе с * ВВП - сумма цен всех товаров..* присуждение вполне закономерно.
Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Все мы много где были. В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина. Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше. Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает. Где истина? Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше. Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше. Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден. Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати. Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.
Єфрейтор, я просто задав невеличке конкретне питання... Хотілося б відповіді, щоб можливо у ту бідну країну не їхати... А ти зразу це питання в пакості зарахував... Невже все там у вас так погано, що навіть запитати не можна?! Ну і на рахунок 500 гривень за місце в ВІП- секторі... Ти хоч раз сходи на футбол, щоб взнати скільки коштують квитки в так звані бокси, а тоді будеш свою єресь писати.
edvardd написав:Qwerty Просто так... интересное там место...
Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!
Наполеон лежит в 7 гробах в отеле инвалидов... а прах Махно находится на 2м этаже колумбария кладбища Пер-Лашез
Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Все мы много где были. В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина. Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше. Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает. Где истина? Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше. Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше. Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден. Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати. Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.
За об’єктивність плюсанув. Чомусь ніхто із зрадофільних анал.итиків не бажає враховувати паритет купівельної спроможності валют і реальний дохід українських сімей. Іноді ловлю себе на самокритичній думці, що "тотальне зубожіння" багатьох моїх сусідів і знайомих викликає у мене, власника 4-х квартир у столиці, низинне почуття пекельних заздрощів. Не добре це, не добре... заздрити "зубожілим". Але вже як є. ))
edvardd написав:Qwerty Просто так... интересное там место...
Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!
Наполеон лежит в 7 гробах в отеле инвалидов... а прах Махно находится на 2м этаже колумбария кладбища Пер-Лашез
В будинку інвалідів, там ще розташований музей армії... Всі дерева і кущі підстрижені у формі снарядів, а на газончиках травичку поїдають симпатичні кролики... Рядом з будинком інвалідів непоганий ресторанчик, а позолочений шпиль будинку видно здалеку, навіть з Єлисєйських полів... До речі, подивитись усипальницю Наполеона безкоштовно не вийде... Французи в цьому плані меркантильні... Хоча в Лувр по неділям пускають без грошей, але черга на півкілометра...
Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.
Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти. Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП)) Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава 40.3 2011 58.3 2012 49.9 2013 71.3 2014 115.6 2015 41.8 2016 80.4 2017 30.9 за 6 місяців 2018 "Маємо, що маємо"(с)