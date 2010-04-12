Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!
Все мы много где были. В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина. Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше. Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает. Где истина? Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше. Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше. Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден. Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати. Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.
За об’єктивність плюсанув. Чомусь ніхто із зрадофільних анал.итиків не бажає враховувати паритет купівельної спроможності валют і реальний дохід українських сімей. Іноді ловлю себе на самокритичній думці, що "тотальне зубожіння" багатьох моїх сусідів і знайомих викликає у мене, власника 4-х квартир у столиці, низинне почуття пекельних заздрощів. Не добре це, не добре... заздрити "зубожілим". Але вже як є. ))
Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!
Libo написав:Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
на галёрку? трепло ты, прапор. низкопробного пошиба. самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов. но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос. если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.
По статистике владельцы 4-х квартир в Киеве обычно оценивают общее состояние экономики страны выше, чем среднестатистические граждане Отсюда недопонимание тенденций состояния экономики по водоразделу оптимизм-пессимизм у разных слоев населения. Но скоро состоится статистически абсолютно верное событие - выборы. Психологически как человек обычно выбирает в кабинке для голосования - если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых. Тогда можно будет сделать верный вывод на большом массиве данных/избирателей/.
Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі![/quote]
Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.
Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.
Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти. Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП)) Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава 40.3 2011 58.3 2012 49.9 2013 71.3 2014 115.6 2015 41.8 2016 80.4 2017 30.9 за 6 місяців 2018 "Маємо, що маємо"(с)
Возможно, потому что вы не экономист (я без троллинга), вы за числами не видите всей картины.
Финансирование жилищного строительства осуществляется преимущественно деньгами будущих жильцов, значительная часть которых заходит в проект на этапе котлована.
Не знаю, сколько месяцев в среднем строят жилой дом в Полтаве, но точно не меньше 24. В Киеве у нас - ближе к 30-36.
Поэтому смело вычитайте из годов в вашей табличке "2", чтобы увидеть корректные периоды инвестирования.
Тогда все станет на места.
И еще не забудьте о том, что существует 2 вида ситуативного спроса на недвижимость: 1) при каждой глубокой девальвации гривны; 2) при каждой массовой выплате ФГВФЛ гарантированных страховых сумм по банковским депозитам обанкротившихся банков (до 200 тыс грн на вкладчика на сегодняшний день).
В 2015-2017 смышленные застройщики даже специальные маркетинговые программы продвигали - смарт-квартиры за 200 тыс грн, или "обычные" квартиры с первым взносом 200 тыс грн, а остаток - в льготную рассрочку.