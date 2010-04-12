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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6680668166826683 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 929 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 592 Всього голосів : 929 Додано: Нед 04 лис, 2018 23:50 ihorkyiv написав: Libo написав: Qwerty написав: Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?! Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!



Все мы много где были.

В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина.

Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.

Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.

Где истина?

Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше.

Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше.

Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.

Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.

Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать. Все мы много где были.В Европе все страныОфициальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.Где истина?Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать.

За об’єктивність плюсанув. Чомусь ніхто із зрадофільних анал.итиків не бажає враховувати паритет купівельної спроможності валют і реальний дохід українських сімей. Іноді ловлю себе на самокритичній думці, що "тотальне зубожіння" багатьох моїх сусідів і знайомих викликає у мене, власника 4-х квартир у столиці, низинне почуття пекельних заздрощів. Не добре це, не добре... заздрити "зубожілим". Але вже як є. )) За об’єктивність плюсанув. Чомусь ніхто із зрадофільних анал.итиків не бажає враховувати паритет купівельної спроможності валют і реальний дохід українських сімей. Іноді ловлю себе на самокритичній думці, що "тотальне зубожіння" багатьох моїх сусідів і знайомих викликає у мене, власника 4-х квартир у столиці, низинне почуття пекельних заздрощів. Не добре це, не добре... заздрити "зубожілим". Але вже як є. ))

Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі! Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі! Qwerty Повідомлень: 1805 З нами з: 25.02.15 Подякував: 231 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 00:01 Libo написав: Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.

Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.

на галёрку?

трепло ты, прапор. низкопробного пошиба.

самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов.

но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос.

если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.







а на галёрку можно сходить и за $35-45



на галёрку?трепло ты, прапор. низкопробного пошиба.самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов.но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос.если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.а на галёрку можно сходить и за $35-45 Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13221 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1771 раз. Подякували: 3716 раз. Профіль 5 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 00:06 ihorkyiv написав: власника 4-х квартир у столиці, власника 4-х квартир у столиці,



По статистике владельцы 4-х квартир в Киеве обычно оценивают общее состояние экономики страны выше, чем среднестатистические граждане Отсюда недопонимание тенденций состояния экономики по водоразделу оптимизм-пессимизм у разных слоев населения.

Но скоро состоится статистически абсолютно верное событие - выборы. Психологически как человек обычно выбирает в кабинке для голосования - если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых. Тогда можно будет сделать верный вывод на большом массиве данных/избирателей/. По статистике владельцы 4-х квартир в Киеве обычно оценивают общее состояние экономики страны выше, чем среднестатистические гражданеОтсюда недопонимание тенденций состояния экономики по водоразделу оптимизм-пессимизм у разных слоев населения.Но скоро состоится статистически абсолютно верное событие - выборы. Психологически как человек обычно выбирает в кабинке для голосования - если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых. Тогда можно будет сделать верный вывод на большом массиве данных/избирателей/. freeze 4 Повідомлень: 8426 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3366 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 00:15 Qwerty написав:

Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі![/quote]



Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо. Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота!... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі![/quote]Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо. ihorkyiv Повідомлень: 205 З нами з: 01.05.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лис, 2018 00:22 stryzhko написав: zРадио написав: stryzhko



Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.



Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти.

Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП))

Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава

40.3 2011

58.3 2012

49.9 2013

71.3 2014

115.6 2015

41.8 2016

80.4 2017

30.9 за 6 місяців 2018

"Маємо, що маємо"(с) Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти.Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП))Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава40.3 201158.3 201249.9 201371.3 2014115.6 201541.8 201680.4 201730.9 за 6 місяців 2018"Маємо, що маємо"(с)



Возможно, потому что вы не экономист (я без троллинга), вы за числами не видите всей картины.



Финансирование жилищного строительства осуществляется преимущественно деньгами будущих жильцов, значительная часть которых заходит в проект на этапе котлована.



Не знаю, сколько месяцев в среднем строят жилой дом в Полтаве, но точно не меньше 24. В Киеве у нас - ближе к 30-36.



Поэтому смело вычитайте из годов в вашей табличке "2", чтобы увидеть корректные периоды инвестирования.



Тогда все станет на места.



И еще не забудьте о том, что существует 2 вида ситуативного спроса на недвижимость:

1) при каждой глубокой девальвации гривны;

2) при каждой массовой выплате ФГВФЛ гарантированных страховых сумм по банковским депозитам обанкротившихся банков (до 200 тыс грн на вкладчика на сегодняшний день).



В 2015-2017 смышленные застройщики даже специальные маркетинговые программы продвигали - смарт-квартиры за 200 тыс грн, или "обычные" квартиры с первым взносом 200 тыс грн, а остаток - в льготную рассрочку.



budivelnik не даст соврать Возможно, потому что вы не экономист (я без троллинга), вы за числами не видите всей картины.Финансирование жилищного строительства осуществляется преимущественно деньгами будущих жильцов, значительная часть которых заходит в проект на этапе котлована.Не знаю, сколько месяцев в среднем строят жилой дом в Полтаве, но точно не меньше 24. В Киеве у нас - ближе к 30-36.Поэтому смело вычитайте из годов в вашей табличке "2", чтобы увидеть корректные периоды инвестирования.Тогда все станет на места.И еще не забудьте о том, что существует 2 вида ситуативного спроса на недвижимость:1) при каждой глубокой девальвации гривны;2) при каждой массовой выплате ФГВФЛ гарантированных страховых сумм по банковским депозитам обанкротившихся банков (до 200 тыс грн на вкладчика на сегодняшний день).В 2015-2017 смышленные застройщики даже специальные маркетинговые программы продвигали - смарт-квартиры за 200 тыс грн, или "обычные" квартиры с первым взносом 200 тыс грн, а остаток - в льготную рассрочку.budivelnik не даст соврать zРадио

Повідомлень: 627 З нами з: 02.05.18 Подякував: 46 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6680668166826683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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