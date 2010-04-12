Libo написав:Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
на галёрку? трепло ты, прапор. низкопробного пошиба. самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов. но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос. если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.
По статистике владельцы 4-х квартир в Киеве обычно оценивают общее состояние экономики страны выше, чем среднестатистические граждане Отсюда недопонимание тенденций состояния экономики по водоразделу оптимизм-пессимизм у разных слоев населения. Но скоро состоится статистически абсолютно верное событие - выборы. Психологически как человек обычно выбирает в кабинке для голосования - если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых. Тогда можно будет сделать верный вывод на большом массиве данных/избирателей/.
Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі![/quote]
Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.
Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.
Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти. Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП)) Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава 40.3 2011 58.3 2012 49.9 2013 71.3 2014 115.6 2015 41.8 2016 80.4 2017 30.9 за 6 місяців 2018 "Маємо, що маємо"(с)
Возможно, потому что вы не экономист (я без троллинга), вы за числами не видите всей картины.
Финансирование жилищного строительства осуществляется преимущественно деньгами будущих жильцов, значительная часть которых заходит в проект на этапе котлована.
Не знаю, сколько месяцев в среднем строят жилой дом в Полтаве, но точно не меньше 24. В Киеве у нас - ближе к 30-36.
Поэтому смело вычитайте из годов в вашей табличке "2", чтобы увидеть корректные периоды инвестирования.
Тогда все станет на места.
И еще не забудьте о том, что существует 2 вида ситуативного спроса на недвижимость: 1) при каждой глубокой девальвации гривны; 2) при каждой массовой выплате ФГВФЛ гарантированных страховых сумм по банковским депозитам обанкротившихся банков (до 200 тыс грн на вкладчика на сегодняшний день).
В 2015-2017 смышленные застройщики даже специальные маркетинговые программы продвигали - смарт-квартиры за 200 тыс грн, или "обычные" квартиры с первым взносом 200 тыс грн, а остаток - в льготную рассрочку.
Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!
Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.[/quote] -------
Станом на сьогодні Матері Україні нічого запропонувати своїм дітям, окрім як роботу у олігархів на заводі за миску супу. От і розлітаються діти, як пташенята з гніздечка. І правільно роблять, нічого годувати вилупків при владі. І не треба дурити себе та інших, нізвідки ми не виборсуємось - стагнуємо, ось вірне слово!
Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !
Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.
edvardd написав:Qwerty Просто так... интересное там место...
Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!
Наполеон Шановне панство ще може відвідати могилу Петлюри на цвинтарі Монпарнас! А для порівняння життя у містах світу дуже добре підходять дані з сайту numbai.com Тільки треба ще врахувати зп в конвертах. Бо Украіна тут є лідером!