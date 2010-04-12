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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6680668166826683>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:16

  Qwerty написав:
  edvardd написав:Qwerty
Просто так... интересное там место...

Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!

Наполеон лежит в 7 гробах в отеле инвалидов... а прах Махно находится на 2м этаже колумбария кладбища Пер-Лашез
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:26



в Сент-Женевьев-де-Буа я тоже был, но это далеко от Парижа...(и там одни имперцы лежат...)
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:36

  Libo написав:
  Qwerty написав:Зараз знаходжусь в Європі... В принципі бачив нинішнє життя майже всіх Європейських країн... Можна назвати конкретну країну рівень життя і інфраструктури гірший за нашу?! Дякую за майбутню конкретну відповідь?!


Все мы много где были.
В Европе все страны живут в целом нормально и ровно, в т.ч. и Украина.
Официальные данные по доходам говорят, что да, у нас меньше.
Созерцание из моего окна в Киеве на машины во дворе эти данные категорически опровергает.
Где истина?
Мой доступ к товарам и благам, мой уровень жизни в Украине однозначно выше.
Я за то же самое за рубежом бы заплатил в несколько раз больше.
Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
Так что возвращайся до дому и вперед гний розкидати.
Куча перед домом у него лежит, воняет, так конечно ему лучше под Парижем ноги задрать и пакости писать. :?

За об’єктивність плюсанув. Чомусь ніхто із зрадофільних анал.итиків не бажає враховувати паритет купівельної спроможності валют і реальний дохід українських сімей. Іноді ловлю себе на самокритичній думці, що "тотальне зубожіння" багатьох моїх сусідів і знайомих викликає у мене, власника 4-х квартир у столиці, низинне почуття пекельних заздрощів. Не добре це, не добре... заздрити "зубожілим". Але вже як є. ))
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:38

  edvardd написав:
  Qwerty написав:
  edvardd написав:Qwerty
Просто так... интересное там место...

Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!

Наполеон лежит в 7 гробах в отеле инвалидов... а прах Махно находится на 2м этаже колумбария кладбища Пер-Лашез
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В будинку інвалідів, там ще розташований музей армії... Всі дерева і кущі підстрижені у формі снарядів, а на газончиках травичку поїдають симпатичні кролики... Рядом з будинком інвалідів непоганий ресторанчик, а позолочений шпиль будинку видно здалеку, навіть з Єлисєйських полів... До речі, подивитись усипальницю Наполеона безкоштовно не вийде... Французи в цьому плані меркантильні... Хоча в Лувр по неділям пускають без грошей, але черга на півкілометра...
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:42

Re: Валютный рынок в контексте

zРадио написав:stryzhko

Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.

Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти.
Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП))
Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава
40.3 2011
58.3 2012
49.9 2013
71.3 2014
115.6 2015
41.8 2016
80.4 2017
30.9 за 6 місяців 2018
"Маємо, що маємо"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 00:01

  Libo написав:Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.

на галёрку?
трепло ты, прапор. низкопробного пошиба.
самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов.
но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос.
если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.

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а на галёрку можно сходить и за $35-45

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 00:06

  ihorkyiv написав:власника 4-х квартир у столиці,


По статистике владельцы 4-х квартир в Киеве обычно оценивают общее состояние экономики страны выше, чем среднестатистические граждане :D Отсюда недопонимание тенденций состояния экономики по водоразделу оптимизм-пессимизм у разных слоев населения.
Но скоро состоится статистически абсолютно верное событие - выборы. Психологически как человек обычно выбирает в кабинке для голосования - если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых. Тогда можно будет сделать верный вывод на большом массиве данных/избирателей/.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 00:22

  stryzhko написав:
zРадио написав:stryzhko

Речь не о 3-летней, а 5-летней динамике шла - 2 большие разницы. 2014-2015 падали, 2016-2018 восстанавливаемся.

Я ж не економіст і по всій країні ситуацією не володію. Вам знавцям видніше. Нічого не маю проти.
Так трохи оффтопу від диванного аналітика на вихідних і власних думок. Ось динаміка по новобудовам мого міста за останні 8 років, які можна помацати, на відміну від того ВВП))
Введена в експлуатацію загальна площа житла тис. м²) м.Полтава
40.3 2011
58.3 2012
49.9 2013
71.3 2014
115.6 2015
41.8 2016
80.4 2017
30.9 за 6 місяців 2018
"Маємо, що маємо"(с)


Возможно, потому что вы не экономист (я без троллинга), вы за числами не видите всей картины.

Финансирование жилищного строительства осуществляется преимущественно деньгами будущих жильцов, значительная часть которых заходит в проект на этапе котлована.

Не знаю, сколько месяцев в среднем строят жилой дом в Полтаве, но точно не меньше 24. В Киеве у нас - ближе к 30-36.

Поэтому смело вычитайте из годов в вашей табличке "2", чтобы увидеть корректные периоды инвестирования.

Тогда все станет на места.

И еще не забудьте о том, что существует 2 вида ситуативного спроса на недвижимость:
1) при каждой глубокой девальвации гривны;
2) при каждой массовой выплате ФГВФЛ гарантированных страховых сумм по банковским депозитам обанкротившихся банков (до 200 тыс грн на вкладчика на сегодняшний день).

В 2015-2017 смышленные застройщики даже специальные маркетинговые программы продвигали - смарт-квартиры за 200 тыс грн, или "обычные" квартиры с первым взносом 200 тыс грн, а остаток - в льготную рассрочку.

budivelnik не даст соврать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:33

  edvardd написав:
  Qwerty написав:
  edvardd написав:Qwerty
Просто так... интересное там место...

Може колись і відвідаю... На якому кладовищі могила Нестора Івановича?! Декілька днів назад був на місці поховання імператора Наполеона... Французи з великою пошаною відносяться до своєї історії! Та й біля пам`ятників іншим великим людям висаджено багато квітів і ідеальна чистота!

Наполеон
Шановне панство ще може відвідати могилу Петлюри на цвинтарі Монпарнас!
А для порівняння життя у містах світу дуже добре підходять дані з сайту numbai.com
Тільки треба ще врахувати зп в конвертах. Бо Украіна тут є лідером!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:18

а между прочим в субботку доллар у Днипри подавали по 28.14 , гоню с кента что выхватил лося по 28.40 (говорил ему не спешить :twisted: . Хоть бы еще так подержалось еще поугарать :lol:
Вообще опасное это дело, чувствую его скоро дома казнят :shock:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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