Libo написав:Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
на галёрку? трепло ты, прапор. низкопробного пошиба. самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов. но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос. если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.
а на галёрку можно сходить и за $35-45
Ціна в ВІП-бокси на футбол починається від 5000 гривень... І тут єфрейтор не в темі!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.
Деловая активность частного сектора Китая на минимальном уровне за 28 месяцев
Согласно исследованию IHS Markit частный сектор Китая расширился в октябре самыми слабыми темпами в течение более чем двух лет, так как сектор услуг и производство проявили более слабые показатели. Р>
Композитный индекс объема производства от Caixin упал до 28-месячного минимума на отметке 50,5 в октябре против 52,1 в сентябре. Р>
Активность сектора услуг выросла лишь незначительно, при этом индекс деловой активности от Caixin снизился до 13-месячного минимума 50,8 против 53,1 в сентябре. p>
Между тем, обрабатывающий сектор не показал развития, после увеличения в каждом из предыдущих 27 месяцев. Р>
Замедление активности сектора услуг в октябре совпало с нулевой динамикой создания нового бизнеса почти за десять лет. В то же время новые производители товаров отметили незначительный рост объема новых заказов. Р>
В результате объем новой работы увеличился в самом слабом темпе за 32 месяца. p>
Несмотря на более мягкое расширение деловой активности, компании-поставщики услуг увеличили численность персонала. Между тем, промышленные компании сигнализировали о продолжении тенденции сокращения занятости в октябре. Р>
В общей сложности, уровень укомплектованности персонала в октябре почти не изменился. Компании в секторе услуг отметили более медленный рост операционных расходов. Между тем средние издержки, с которыми сталкиваются производители, резко увеличились. Кроме того, цены "на входе" повысились в уверенном темпе после нулевой динамики в сентябре. После значительной стагнации в сентябре цены, взимаемые компаниями в секторе услуг, немного выросли. Цены "с завода" также поднялись в последнем периоде опроса. Следовательно, затраты на производство выросли умеренно в обоих секторах. Р>
Несмотря на то, что в октябре китайские компании по-прежнему разделяют оптимистичный прогноз на предстоящие 12 месяцев в отношении деловых условий, уровень позитивных настроений упал как у производителей, так и у поставщиков услуг. Р>
У производителей товаров оптимизм опустился до 11-месячного минимума, а поставщики услуг показали самый слабый уровень доверия с июля. p>
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).
На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).
На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
Дата: 05 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10303
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,12 UAH/USD EUR 32,05/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.