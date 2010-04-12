Додано: Пон 05 лис, 2018 10:08

Деловая активность частного сектора Китая на минимальном уровне за 28 месяцев



Согласно исследованию IHS Markit частный сектор Китая расширился в октябре самыми слабыми темпами в течение более чем двух лет, так как сектор услуг и производство проявили более слабые показатели. Р>



Композитный индекс объема производства от Caixin упал до 28-месячного минимума на отметке 50,5 в октябре против 52,1 в сентябре. Р>



Активность сектора услуг выросла лишь незначительно, при этом индекс деловой активности от Caixin снизился до 13-месячного минимума 50,8 против 53,1 в сентябре. p>



Между тем, обрабатывающий сектор не показал развития, после увеличения в каждом из предыдущих 27 месяцев. Р>



Замедление активности сектора услуг в октябре совпало с нулевой динамикой создания нового бизнеса почти за десять лет. В то же время новые производители товаров отметили незначительный рост объема новых заказов. Р>



В результате объем новой работы увеличился в самом слабом темпе за 32 месяца. p>



Несмотря на более мягкое расширение деловой активности, компании-поставщики услуг увеличили численность персонала. Между тем, промышленные компании сигнализировали о продолжении тенденции сокращения занятости в октябре. Р>



В общей сложности, уровень укомплектованности персонала в октябре почти не изменился. Компании в секторе услуг отметили более медленный рост операционных расходов. Между тем средние издержки, с которыми сталкиваются производители, резко увеличились. Кроме того, цены "на входе" повысились в уверенном темпе после нулевой динамики в сентябре. После значительной стагнации в сентябре цены, взимаемые компаниями в секторе услуг, немного выросли. Цены "с завода" также поднялись в последнем периоде опроса. Следовательно, затраты на производство выросли умеренно в обоих секторах. Р>



Несмотря на то, что в октябре китайские компании по-прежнему разделяют оптимистичный прогноз на предстоящие 12 месяцев в отношении деловых условий, уровень позитивных настроений упал как у производителей, так и у поставщиков услуг. Р>



У производителей товаров оптимизм опустился до 11-месячного минимума, а поставщики услуг показали самый слабый уровень доверия с июля. p>

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