RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6680668166826683

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:12

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.

на галёрку?
трепло ты, прапор. низкопробного пошиба.
самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов.
но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос.
если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.

Зображення

а на галёрку можно сходить и за $35-45

Зображення

Ціна в ВІП-бокси на футбол починається від 5000 гривень... І тут єфрейтор не в темі!
Qwerty
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 25.02.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:07

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.

Дата: 05 ноября 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,13/28,18 UAH/USD
€ – 32,10/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,424 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:08

Re: Валютный рынок в контексте

Деловая активность частного сектора Китая на минимальном уровне за 28 месяцев

Согласно исследованию IHS Markit частный сектор Китая расширился в октябре самыми слабыми темпами в течение более чем двух лет, так как сектор услуг и производство проявили более слабые показатели. Р>

Композитный индекс объема производства от Caixin упал до 28-месячного минимума на отметке 50,5 в октябре против 52,1 в сентябре. Р>

Активность сектора услуг выросла лишь незначительно, при этом индекс деловой активности от Caixin снизился до 13-месячного минимума 50,8 против 53,1 в сентябре. p>

Между тем, обрабатывающий сектор не показал развития, после увеличения в каждом из предыдущих 27 месяцев. Р>

Замедление активности сектора услуг в октябре совпало с нулевой динамикой создания нового бизнеса почти за десять лет. В то же время новые производители товаров отметили незначительный рост объема новых заказов. Р>

В результате объем новой работы увеличился в самом слабом темпе за 32 месяца. p>

Несмотря на более мягкое расширение деловой активности, компании-поставщики услуг увеличили численность персонала. Между тем, промышленные компании сигнализировали о продолжении тенденции сокращения занятости в октябре. Р>

В общей сложности, уровень укомплектованности персонала в октябре почти не изменился. Компании в секторе услуг отметили более медленный рост операционных расходов. Между тем средние издержки, с которыми сталкиваются производители, резко увеличились. Кроме того, цены "на входе" повысились в уверенном темпе после нулевой динамики в сентябре. После значительной стагнации в сентябре цены, взимаемые компаниями в секторе услуг, немного выросли. Цены "с завода" также поднялись в последнем периоде опроса. Следовательно, затраты на производство выросли умеренно в обоих секторах. Р>

Несмотря на то, что в октябре китайские компании по-прежнему разделяют оптимистичный прогноз на предстоящие 12 месяцев в отношении деловых условий, уровень позитивных настроений упал как у производителей, так и у поставщиков услуг. Р>

У производителей товаров оптимизм опустился до 11-месячного минимума, а поставщики услуг показали самый слабый уровень доверия с июля. p>
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 03.07.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:14

Привет из Днепра-2

К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:45

Привет из Днепра-3

Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).

На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).

На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.

Дата: 05 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10303

Мелкий опт «неформал»

$ 28,07/28,12 UAH/USD
EUR 32,05/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 05 ноября 2018 г. на 10.23
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,10/28,16 UAH/USD
€ 32,05/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты. На моменте текущие обороты невысокие.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:54

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6680668166826683
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13570 1541824
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 22:00
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6477 1369566
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 12:12
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.