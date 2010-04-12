Libo написав:Тут я за 500 грн. иду на футбол в вип-сектор, а там за $600 попадаю на галерку на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден.
на галёрку? трепло ты, прапор. низкопробного пошиба. самые дорогие места в регулярке там стоят 520 баксов. но ты, трепач, скажешь, что только лохи позорные ходят на регулярку, а ты посещаешь только решающие стадии плей-офф.. ок, не вопрос. если бы не одно "но". в прошлом сезоне Rangers не попали в плей-офф, а перед этим два года выбывали в первом-втором раунде.
а на галёрку можно сходить и за $35-45
Ціна в ВІП-бокси на футбол починається від 5000 гривень... І тут єфрейтор не в темі!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.
Деловая активность частного сектора Китая на минимальном уровне за 28 месяцев
Согласно исследованию IHS Markit частный сектор Китая расширился в октябре самыми слабыми темпами в течение более чем двух лет, так как сектор услуг и производство проявили более слабые показатели. Р>
Композитный индекс объема производства от Caixin упал до 28-месячного минимума на отметке 50,5 в октябре против 52,1 в сентябре. Р>
Активность сектора услуг выросла лишь незначительно, при этом индекс деловой активности от Caixin снизился до 13-месячного минимума 50,8 против 53,1 в сентябре. p>
Между тем, обрабатывающий сектор не показал развития, после увеличения в каждом из предыдущих 27 месяцев. Р>
Замедление активности сектора услуг в октябре совпало с нулевой динамикой создания нового бизнеса почти за десять лет. В то же время новые производители товаров отметили незначительный рост объема новых заказов. Р>
В результате объем новой работы увеличился в самом слабом темпе за 32 месяца. p>
Несмотря на более мягкое расширение деловой активности, компании-поставщики услуг увеличили численность персонала. Между тем, промышленные компании сигнализировали о продолжении тенденции сокращения занятости в октябре. Р>
В общей сложности, уровень укомплектованности персонала в октябре почти не изменился. Компании в секторе услуг отметили более медленный рост операционных расходов. Между тем средние издержки, с которыми сталкиваются производители, резко увеличились. Кроме того, цены "на входе" повысились в уверенном темпе после нулевой динамики в сентябре. После значительной стагнации в сентябре цены, взимаемые компаниями в секторе услуг, немного выросли. Цены "с завода" также поднялись в последнем периоде опроса. Следовательно, затраты на производство выросли умеренно в обоих секторах. Р>
Несмотря на то, что в октябре китайские компании по-прежнему разделяют оптимистичный прогноз на предстоящие 12 месяцев в отношении деловых условий, уровень позитивных настроений упал как у производителей, так и у поставщиков услуг. Р>
У производителей товаров оптимизм опустился до 11-месячного минимума, а поставщики услуг показали самый слабый уровень доверия с июля. p>
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).
На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).
На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
Дата: 05 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10303
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,12 UAH/USD EUR 32,05/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.
На 11.12 на торгах безналичным долларом цена последнего упала к 27,99/28,01 UAH/USD. На рынке ненадолго появлялся регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,01 UAH/USD, однако быстро свернул покупки с платформы Matching. Это возобновило «просадку» курса СКВ.
Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась признаков стабильности рынка гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
судя по всему Минфин распродаёт евробонды - получили 2 миллиарда долларов, а до конца года по внешним долгам Минфину надо выплатить порядка 600 миллионов долларов, остальные пустят на дефицит бюджета, сначала продадут 1,4 ярда, сбив курс, потом эта гривневая масса из бюджета погонит курс наверх...такие качели...
edvardd написав:судя по всему Минфин распродаёт евробонды - получили 2 миллиарда долларов, а до конца года по внешним долгам Минфину надо выплатить порядка 600 миллионов долларов, остальные пустят на дефицит бюджета, сначала продадут 1,4 ярда, сбив курс, потом эта гривневая масса из бюджета погонит курс наверх...такие качели...
Украина досрочно погасила еврооблигации на 725 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
edvardd написав:судя по всему Минфин распродаёт евробонды - получили 2 миллиарда долларов, а до конца года по внешним долгам Минфину надо выплатить порядка 600 миллионов долларов, остальные пустят на дефицит бюджета, сначала продадут 1,4 ярда, сбив курс, потом эта гривневая масса из бюджета погонит курс наверх...такие качели...
Вообще-то в бюджете заложено финансирование за счет внешних размещений. Правда в плане было больше привлечений, но может до конца года будут еще кредиты от других структур. И кстати , за счет сокращения расходов ниже плана бюджет типа имеет профицит.