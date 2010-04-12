edvardd написав:судя по всему Минфин распродаёт евробонды - получили 2 миллиарда долларов, а до конца года по внешним долгам Минфину надо выплатить порядка 600 миллионов долларов, остальные пустят на дефицит бюджета, сначала продадут 1,4 ярда, сбив курс, потом эта гривневая масса из бюджета погонит курс наверх...такие качели...
Украина досрочно погасила еврооблигации на 725 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
zzzzzz До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019. Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно. Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
До полудня котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,99/28,01 UAH/USD в сопровождении равновесной, хотя и по-понедельничному вялой торговли «американцем».
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».
Дата: 05 ноября 2018 г. на 12.09 Рынок Харькова, «неформальный» опт.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
ЛАД написав:zzzzzz До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019. Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно. Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.
МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок. Минфин после транша МВФ получит от ВБ и ЕБРР, но только ПОСЛЕ транша МВФ .
Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.