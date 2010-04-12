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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6681668266836684

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:47

  Investor_33 написав:
  edvardd написав:судя по всему Минфин распродаёт евробонды - получили 2 миллиарда долларов, а до конца года по внешним долгам Минфину надо выплатить порядка 600 миллионов долларов, остальные пустят на дефицит бюджета, сначала продадут 1,4 ярда, сбив курс, потом эта гривневая масса из бюджета погонит курс наверх...такие качели...


Украина досрочно погасила еврооблигации на 725 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

"Было осуществлено погашение краткосрочных дисконтных долговых ценных бумаг, которые были выпущены 28 августа текущего года на 725 млн долларов", - говорится в нем.
https://bin.ua/news/economics/economic/ ... a-725.html

значит напродать осталось 675 млн долларов+, это тоже немало...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:01

zzzzzz
До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019.
Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11

Привет из Днепра-6

До полудня котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,99/28,01 UAH/USD в сопровождении равновесной, хотя и по-понедельничному вялой торговли «американцем».

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».

Дата: 05 ноября 2018 г. на 12.09
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,13 UAH/USD
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.


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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11

  ЛАД написав:zzzzzz
До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019.
Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.

МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.
Минфин после транша МВФ получит от ВБ и ЕБРР, но только ПОСЛЕ транша МВФ .

Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19

  zzzzzz написав:......
МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.

В прошлый раз с первого транша Минфину деньги перепали. Что записано в этот раз, не знаю.

Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.

Думаю, деньги сильно нужны. Иначе не занимали бы в августе, да и сейчас заняли бы поменьше.
А "хай себе лежат" под 9,75 или даже 9% это круто. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:25

Привет из Днепра-7

К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось относительное равновесие покупок и продаж валюты с незначительным преобладанием клиентского предложения. Последнее обеспечило некоторое снижение действующих цен: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB. Оптовые сделки на рынке Запорожья отсутствуют.

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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26

Re: Валютный рынок в контексте

чудо страна доллар убивает гривна!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.

Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.
Сибарит
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  #<1 ... 6681668266836684
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