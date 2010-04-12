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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11
ЛАД написав:zzzzzz
До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019.
Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.
МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.
Минфин после транша МВФ получит от ВБ и ЕБРР, но только ПОСЛЕ транша МВФ .
Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19
zzzzzz написав:
......
МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.
В прошлый раз с первого транша Минфину деньги перепали. Что записано в этот раз, не знаю.
Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.
Думаю, деньги сильно нужны. Иначе не занимали бы в августе, да и сейчас заняли бы поменьше.
А "хай себе лежат" под 9,75 или даже 9% это круто.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:25
Привет из Днепра-7
К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось относительное равновесие покупок и продаж валюты с незначительным преобладанием клиентского предложения. Последнее обеспечило некоторое снижение действующих цен: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB. Оптовые сделки на рынке Запорожья отсутствуют.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26
чудо страна доллар убивает гривна!
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28
ЛАД написав:
Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:41
zzzzzz написав: ЛАД написав:zzzzzz
До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019.
Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.
МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.
Минфин после транша МВФ получит от ВБ и ЕБРР, но только ПОСЛЕ транша МВФ .
Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.
дефицит бюджета на момент, по памяти 93 ярда - вот зачем...
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:44
Сибарит написав: ЛАД написав:
Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.
Не спорю.
Но выкуп НБУ имеет свои минусы это чистая эмиссия гривни. Правда, под обеспечение, но тем не менее.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:44
Сибарит написав: ЛАД написав:
Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.
шо вы спорите, бакс начал падать в день транша, транш психологически или физически давит на рынок...
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:46
Зачем минфину продавать на мб?
Он же может пойти на Институтскую 9 и там поменять напрямую.
Или положить в ЗВР на время.
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Alex2007
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:48
Alex2007 написав:
Зачем минфину продавать на мб?
Он же может пойти на Институтскую 9 и там поменять напрямую.
Или положить в ЗВР на время.
А есть такой механизм?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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