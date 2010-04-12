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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6682668366846685>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11

  ЛАД написав:zzzzzz
До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019.
Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.

МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.
Минфин после транша МВФ получит от ВБ и ЕБРР, но только ПОСЛЕ транша МВФ .

Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19

  zzzzzz написав:......
МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.

В прошлый раз с первого транша Минфину деньги перепали. Что записано в этот раз, не знаю.

Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.

Думаю, деньги сильно нужны. Иначе не занимали бы в августе, да и сейчас заняли бы поменьше.
А "хай себе лежат" под 9,75 или даже 9% это круто. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:25

Привет из Днепра-7

К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось относительное равновесие покупок и продаж валюты с незначительным преобладанием клиентского предложения. Последнее обеспечило некоторое снижение действующих цен: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB. Оптовые сделки на рынке Запорожья отсутствуют.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:26

Re: Валютный рынок в контексте

чудо страна доллар убивает гривна!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:28

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.

Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:41

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:zzzzzz
До конца года, думаю, в лучшем случае, получим транш МВФ. Не знаю, пойдет ли он весь НБУ или частично Минфину. Транш ВБ и ЕС будут, как я понимаю, уже в 2019.
Продавать сейчас Минфин может примерно до 0,7 млрд. Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.
Профицит дело временное, в конце года расходы наверстаем.

МВФ Минфину ничего не будет давать. Минфин уже вышел на внешний рынок.
Минфин после транша МВФ получит от ВБ и ЕБРР, но только ПОСЛЕ транша МВФ .

Я не понимаю зачем продавать ? Из 2-ух уже осталось 1,3 млрд , до конца года надо вернуть еще 0,7 Ну останется 0,6 ,хай себе лежат.

дефицит бюджета на момент, по памяти 93 ярда - вот зачем...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:44

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.

Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.

Не спорю.
Но выкуп НБУ имеет свои минусы это чистая эмиссия гривни. Правда, под обеспечение, но тем не менее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:44

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сумма не маленькая, продавать надо аккуратно, чтобы не уронить доллар, что будет не выгодно.

Для таких случаев у НБУ предусмотрен механизм адресных интервенций. Нет необходимости давить на рынок такими суммами. Тихо выкупили в резервы, и все довольны.

шо вы спорите, бакс начал падать в день транша, транш психологически или физически давит на рынок...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:46

Re: Валютный рынок в контексте

Зачем минфину продавать на мб?
Он же может пойти на Институтскую 9 и там поменять напрямую.
Или положить в ЗВР на время.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:48

  Alex2007 написав:Зачем минфину продавать на мб?
Он же может пойти на Институтскую 9 и там поменять напрямую.
Или положить в ЗВР на время.

А есть такой механизм?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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