Додано: Пон 05 лис, 2018 13:19

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.



Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.



К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.



Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.



По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.



На 11.12 на торгах безналичным долларом цена последнего упала к 27,99/28,01 UAH/USD. На рынке ненадолго появлялся регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,01 UAH/USD, однако быстро свернул покупки с платформы Matching. Это возобновило «просадку» курса СКВ.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



До полудня котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,99/28,01 UAH/USD в сопровождении равновесной, хотя и по-понедельничному вялой торговли «американцем».



К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.



По состоянию на 13.14 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и даже «сонная» двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,99/28,01 UAH/USD.

На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).



На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).



На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось относительное равновесие покупок и продаж валюты с незначительным преобладанием клиентского предложения. Последнее обеспечило некоторое снижение действующих цен: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB. Оптовые сделки на рынке Запорожья отсутствуют.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,13/28,18 UAH/USD, евро – 32,10/32,18 UAH/EUR, рубль 0,422/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,90/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,05/28,10 UAH/USD, розница – 28,02/28,12 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,16 UAH/USD; евро – 32,05/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



Вялый понедельничный рынок безналичного доллара снова продемонстрировал коррекцию, ускорив откат «американца».



Для этого было несколько причин, главная из которых, дефицит покупателей СКВ. Сезон репатриации дивидендов завершился, «варяги» прекратили приобретать доллар.



Во-вторых, на фоне очевидного крена рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей» регулятор ограничился мизерным участием в торгах, выкупая очень недолго долларовые излишки с платформы Matching. Судя по всему, НБУ перешел к адресным гривневым интервенциям, не появляясь даже анонимно на межбанке.

В этом контексте рискнем предположить, что «отпуская» курс доллара вниз, под отметку 28,00 UAH?USD, НБУ пытается «вытряхнуть» долларовые излишки из наиболее упрямых держателей СКВ.



В-третьих, несмотря на вышеупомянутый рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, гривневых ресурсов явно недостаточно. При этом рынок перенасыщен долларовой ликвидностью. Последнее, полагаю, могло стать следствием ожидания разворота рынка безналичного «американца» вверх на торгах 07 ноября, когда Минфин намеревается погасить гривневые ОВГЗ на изрядные 5,0 млрд. грн. Поскольку значительная часть этих бумаг пребывает во владении нерезидентами, существуют риски выхода «варягов» с украинского рынка гособлигаций и возвращение этих средств, конвертированных в СКВ на родину.

Держатели доллара, по всей видимости, расчитывают заработать на спросе нерезидентов после 07 ноября.



Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды. Хотя, строго говоря, риски выхода «варягов» из гособлигаций Украины, как одного из представителей стран emerging markets, вполне существуют. Нынче такая общемировая тенденция в контексте ожидаемого очередного повышения учетной ставки ФРС и роста доходности штатовских трежерис.



С известными последствиями для доллара на мировом рынке forex и безналичной пары доллар-гривня в Украине.



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