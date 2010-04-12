Додано: Пон 05 лис, 2018 14:38

Qwerty написав:



Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!



ihorkyiv написав:

Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.[/quote]

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Львівський БатяР



Станом на сьогодні Матері Україні нічого запропонувати своїм дітям, окрім як роботу у олігархів на заводі за миску супу. От і розлітаються діти, як пташенята з гніздечка. І правільно роблять, нічого годувати вилупків при владі.

І не треба дурити себе та інших, нізвідки ми не виборсуємось - стагнуємо, ось вірне слово!



Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !



Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4