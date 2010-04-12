RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6684668566866687>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Имел ввиду, что лучше бы выкупал бизнес.

Помилуйте, чем же это лучше?
Если выкупит НБУ, он пополнит резервы, и валюта останется в стране.
Бизнес выкупает под внешние контракты, т.е. валюта уходит из страны, что ухудшает баланс.

Ну, у нас был разговор об эмиссии гривни. С этой точки зрения выкуп бизнесом лучше - к эмиссии не приводит.

Ну и реалии таковы, что бизнесу не нужно валюты больше, чем сейчас есть на рынке. Об этом явно говорит курсовая динамика.

Тут говорить не о чем - факт есть факт.
Хотя мне не очень понятно, как это получается при импорте, растущем быстрее экспорта. Разве что у импортёров большие отсрочки платежей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10828
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 3195 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

Инфляция в Турции ускорилась до 25,24% на фоне ослабления курса лиры

Согласно данным, опубликованным в понедельник Турецким институтом статистики, в октябре инфляция в стране ускорилась седьмой месяц подряд и осталась на высоком уровне. Это связано с ослаблением курса лиры.

Индекс потребительских цен вырос на 25,24 процента в годовом исчислении после увеличения на 24,52 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 24,70 процента.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 2,67 процента в октябре после повышения на 6,30 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали увеличение на 2,5 процента.

В октябре внутренние цены производителей выросли на 45,01% в годовом исчислении, что было ниже, чем 46,15% в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли на 0,91 процента.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 03.07.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:38

ехх, стільки було під цим плюсів! - і взяли бездушно стерли!

Qwerty написав:

Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!

ihorkyiv написав:
Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.[/quote]
-------
Львівський БатяР

Станом на сьогодні Матері Україні нічого запропонувати своїм дітям, окрім як роботу у олігархів на заводі за миску супу. От і розлітаються діти, як пташенята з гніздечка. І правільно роблять, нічого годувати вилупків при владі.
І не треба дурити себе та інших, нізвідки ми не виборсуємось - стагнуємо, ось вірне слово!

Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !

Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 19.10.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:50

Долярчик
Вчора багато чого потерли. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10828
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 3195 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:05

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что гривня продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

Среди предположений, на которых основывается рейтинг, есть пункт о том, что украинская нацвалюта продолжит падение.

Так, курс гривни девальвирует с 27,4 грн/$1 в 2018 году до 30,7 грн/$1 в 2019 году и до 32,3 грн/$1 – в 2020 году.

https://biz.nv.ua/finance/fitch-sprohnozirovalo-sushchestvennoe-padenie-kursa-hrivni-2504984.html

Дональд Трамп, президент США, планирует подписать с Китаем новое торговое соглашение на саммите G20, который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Издание Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп принял такое решение после телефонного разговора лидером КНР Си Цзиньпином. Согласна данным из американсих СМИ, президент США уже дал задание правительственным чиновников разработать условия возможной сделки. Такое решение говорит о потенциальной возможности прекращения торговой войны между США и Китаем.

https://psm7.com/news/tramp-nameren-zaklyuchit-torgovoe-soglashenie-s-kitaem.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10828
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 3195 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:11

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям Нафтогаза Украины предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В- и рейтинг восстановления активов RR4.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, передает агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc.

Рейтинг Нафтогаза находится на одном уровне с рейтингом Украины, что соответствует методологии оценки организаций, связанных с государством (government-related entity, GRE).

Кроме того, рейтинг основывается на следующих предположениях:

Внутренние цены на газ возрастут ниже ожиданий менеджмента Нафтогаза - на 9%;
Сумма ежегодных дивидендов государству в течение 2018-21 годов составит 25 млрд грн;
Курс гривни в 2019 году девальвирует до 30,7 грн/$1 с 27,4 грн/$1 в 2018 году, в 2020 году – до 32,3 грн/$1;
Нафтогазу не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с Газпромом;
Разделение Нафтогаза по направлениям деятельности (анбандлинг) возможно с 2020 года.

"Согласно ожиданиям Нафтогаза, анбандлинг состоится не ранее 2020 года - после истечения контракта с Газпромом о транспортировке газа, что соответствует нашим предположениям. При этом Нафтогаз ожидает, что его дочерняя компания Укртрансгаз к этому времени будет оставаться в его собственности и продолжит выплачивать ему дивиденды", - указано в пресс-релизе.

Напомним, что Нафтогаз Украины с 5 ноября намерен провести серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.

https://biz.nv.ua/markets/fitch-prisvoilo-evrooblihatsijam-naftohaza-na-1-mlrd-predvaritelnyj-rejtinh-2504942.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10828
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 3195 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:18

"легке" життя ФОПів™))) ч. 1

....от вчора, Я тут начитався "перемоги", що практично КОЖЕН(крім тих, хто сидить на мінімальній пенсії чи зарплаті) - плаває, як вареник у сметані! :D

- ну, і Я собі думаю, якщо взяти особисто мене, то, ніби, і справді, як мінімум, наче НЕ погіршилось моє життя за останні пару років.......(але, Я ж то ФОП - працюю сам на себе! )

- і от, Я собі такий "на раслабоні" їду рано на гуртівню і.... там трохи окуєваю від підняття цін! - потім телефоную на інші гуртівні, по аналогічних позиціях і..... ще більше окуєваю! :shock:
- найбільше мене вразила позиція, яка влітку коштувала 11,8$, а тепер 14,4$ :shock: - і то в доларах!!! - а влітку ж курс був 26,20(30)....от і робіть пірахуя, на скільки подорожчало!

... а в мене ж то черги не має на ту річ і по старій ціні!..... але, взяв і підняв ціну..... - "свалу" то, немає! :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 19.10.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:18

  Долярчик написав:
Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !

Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.

+++
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 23.05.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:23

  Долярчик написав:Qwerty написав:

Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!

ihorkyiv написав:
Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.

-------
Львівський БатяР

Станом на сьогодні Матері Україні нічого запропонувати своїм дітям, окрім як роботу у олігархів на заводі за миску супу. От і розлітаються діти, як пташенята з гніздечка. І правільно роблять, нічого годувати вилупків при владі.
І не треба дурити себе та інших, нізвідки ми не виборсуємось - стагнуємо, ось вірне слово!

Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !

Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.[/quote]

Хто нам, українцям в Україні, перешкоджає називати злочинців злочинцями, протестувати, вимагати від влади і змінювати владу ?? Це наше конституційне право і законний обов’язок: знаєш, що хтось вчинив злочин, зобов’язаний повідомити правоохоронні органи, не реагують - звернутися до суду, врешті вийти на акцію протесту. Але ні - тікають з Батьківщини і з-за високих гір, ситих європ, вистоюючи у парижських чергах за "Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш..." дорікають нам нашу бідність і суцільні негаразди. Оце і є НИЦІСТЬ !!! А заклик "Покидайте Україну, нехай здохне в ординських обіймах мишебратьєфф та місцевих олігархів" є важким злочином не тільки перед Законом і Честю, але й - минулими і майбутніми поколіннями, яких уже точно ординці зроблять рабами-кріпаками.

Модераторе пане Олександре, дайте моємо посту хоча б годину. Дякую.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 206
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:24

Долярчик

Чому в Україні багаті все багатшають, а бідні біднішають
національна економіка, що досі залишається сировинним придатком розвинених або тих, що швидко розвиваються, країн, перебуває в руках кількох сімей.

Тож за сприятливої економічної кон’юнктури, якою є останній рік у світовій економіці, статки власників українського життя суттєво зросли.
статки найбагатшого українця Ріната Ахметова за останній надзвичайно кризовий рік виросли майже на 68% і досягли практично 7 мільярдів доларів США
Значно випередив його в динаміці Костянтин Жеваго (209%). Непогано впорався й опозиціонер Вадим Новинський – плюс 113%. Гарні справи й у Миколи Злочевського – 107%. І в Сергія Тігіпка – 111%. Але значно кращі в Олексія Вадатурського – 326%.

А ще кращі справи – вишенька на торті(!) – у знаменитого Миколи Рудьковського, який, як виявилося, вже встав з інвалідного візка й досяг грандіозного успіху в "Нафтогазвидобуванні", – 614%.

Не треба заздрити! Працюють люди! :lol:
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/11/5/7197093/
jump
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6684668566866687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Корнеев, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13571 1542007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 13:52
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6477 1369603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 12:12
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.