Инфляция в Турции ускорилась до 25,24% на фоне ослабления курса лиры
Согласно данным, опубликованным в понедельник Турецким институтом статистики, в октябре инфляция в стране ускорилась седьмой месяц подряд и осталась на высоком уровне. Это связано с ослаблением курса лиры.
Индекс потребительских цен вырос на 25,24 процента в годовом исчислении после увеличения на 24,52 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 24,70 процента.
В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 2,67 процента в октябре после повышения на 6,30 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали увеличение на 2,5 процента.
В октябре внутренние цены производителей выросли на 45,01% в годовом исчислении, что было ниже, чем 46,15% в предыдущем месяце.
По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли на 0,91 процента.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!
ihorkyiv написав: Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.[/quote] ------- Львівський БатяР
Станом на сьогодні Матері Україні нічого запропонувати своїм дітям, окрім як роботу у олігархів на заводі за миску супу. От і розлітаються діти, як пташенята з гніздечка. І правільно роблять, нічого годувати вилупків при владі. І не треба дурити себе та інших, нізвідки ми не виборсуємось - стагнуємо, ось вірне слово!
Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !
Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дональд Трамп, президент США, планирует подписать с Китаем новое торговое соглашение на саммите G20, который будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Издание Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп принял такое решение после телефонного разговора лидером КНР Си Цзиньпином. Согласна данным из американсих СМИ, президент США уже дал задание правительственным чиновников разработать условия возможной сделки. Такое решение говорит о потенциальной возможности прекращения торговой войны между США и Китаем.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям Нафтогаза Украины предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В- и рейтинг восстановления активов RR4.
Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, передает агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc.
Рейтинг Нафтогаза находится на одном уровне с рейтингом Украины, что соответствует методологии оценки организаций, связанных с государством (government-related entity, GRE).
Кроме того, рейтинг основывается на следующих предположениях:
Внутренние цены на газ возрастут ниже ожиданий менеджмента Нафтогаза - на 9%; Сумма ежегодных дивидендов государству в течение 2018-21 годов составит 25 млрд грн; Курс гривни в 2019 году девальвирует до 30,7 грн/$1 с 27,4 грн/$1 в 2018 году, в 2020 году – до 32,3 грн/$1; Нафтогазу не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с Газпромом; Разделение Нафтогаза по направлениям деятельности (анбандлинг) возможно с 2020 года.
"Согласно ожиданиям Нафтогаза, анбандлинг состоится не ранее 2020 года - после истечения контракта с Газпромом о транспортировке газа, что соответствует нашим предположениям. При этом Нафтогаз ожидает, что его дочерняя компания Укртрансгаз к этому времени будет оставаться в его собственности и продолжит выплачивать ему дивиденды", - указано в пресс-релизе.
Напомним, что Нафтогаз Украины с 5 ноября намерен провести серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.
....от вчора, Я тут начитався "перемоги", що практично КОЖЕН(крім тих, хто сидить на мінімальній пенсії чи зарплаті) - плаває, як вареник у сметані!
- ну, і Я собі думаю, якщо взяти особисто мене, то, ніби, і справді, як мінімум, наче НЕ погіршилось моє життя за останні пару років.......(але, Я ж то ФОП - працюю сам на себе! )
- і от, Я собі такий "на раслабоні" їду рано на гуртівню і.... там трохи окуєваю від підняття цін! - потім телефоную на інші гуртівні, по аналогічних позиціях і..... ще більше окуєваю! - найбільше мене вразила позиція, яка влітку коштувала 11,8$, а тепер 14,4$ - і то в доларах!!! - а влітку ж курс був 26,20(30)....от і робіть пірахуя, на скільки подорожчало!
... а в мене ж то черги не має на ту річ і по старій ціні!..... але, взяв і підняв ціну..... - "свалу" то, немає!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав: Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !
Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.
Гарячу воду вже дали?! А то і багаті і зубожілі, а особливо власники стількох квартир без води заздрість можуть викликати лише у дійсного патріота! Та й дороги, яких немає, всіх рівняють... Чи враховувати паритет і в цих питаннях потрібно?! До речі, в Парижі заздрість ваша була б без граничною... Тут такі черги в Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш... Так що і тут ми найгірші в Європі!
ihorkyiv написав: Давно з України втікли ?? А чого ж, на дідька та Батьківщина-матір, знесилена, обкрадена, принижена зсередини і ззовні, обпалена війною, ненависна, чого приховувати, 30-м відсоткам її мешканців ?? Не повірите, але дороги ремонтуються, фронт утримується, будинки будуються, нація працює і потроху виборсується із кучмівсько-ригівського лайна. На жаль, усе це без вас - шукачів кращої долі, біженців-страждальців, бердичівсько-маріупольських носіїв високої європейської культури. Пробудіть совість і повертайтеся. Ви нам потрібні. Матір Україна усе пробачить. Чекаємо.
------- Львівський БатяР
Станом на сьогодні Матері Україні нічого запропонувати своїм дітям, окрім як роботу у олігархів на заводі за миску супу. От і розлітаються діти, як пташенята з гніздечка. І правільно роблять, нічого годувати вилупків при владі. І не треба дурити себе та інших, нізвідки ми не виборсуємось - стагнуємо, ось вірне слово!
Нам кажуть, що ми зрадофіли, коли ми злодія називаємо злодієм, що ми підриваючи рейтинг влади (яка краде), працюємо на агресора. Тобто винні не ті владні виродки, що крадуть і ті що їх не садять, а ми ті, що про це говоримо. Яка ницість !
Включайте трохи мізки браття, бо так і помремо кріпаками.[/quote]
Хто нам, українцям в Україні, перешкоджає називати злочинців злочинцями, протестувати, вимагати від влади і змінювати владу ?? Це наше конституційне право і законний обов’язок: знаєш, що хтось вчинив злочин, зобов’язаний повідомити правоохоронні органи, не реагують - звернутися до суду, врешті вийти на акцію протесту. Але ні - тікають з Батьківщини і з-за високих гір, ситих європ, вистоюючи у парижських чергах за "Гуччі, Шанель, Луі Віттон, Бріоні, Діор, що зразу Союз пригадуєш..." дорікають нам нашу бідність і суцільні негаразди. Оце і є НИЦІСТЬ !!! А заклик "Покидайте Україну, нехай здохне в ординських обіймах мишебратьєфф та місцевих олігархів" є важким злочином не тільки перед Законом і Честю, але й - минулими і майбутніми поколіннями, яких уже точно ординці зроблять рабами-кріпаками.
Модераторе пане Олександре, дайте моємо посту хоча б годину. Дякую.
Чому в Україні багаті все багатшають, а бідні біднішають національна економіка, що досі залишається сировинним придатком розвинених або тих, що швидко розвиваються, країн, перебуває в руках кількох сімей.
Тож за сприятливої економічної кон’юнктури, якою є останній рік у світовій економіці, статки власників українського життя суттєво зросли. статки найбагатшого українця Ріната Ахметова за останній надзвичайно кризовий рік виросли майже на 68% і досягли практично 7 мільярдів доларів США Значно випередив його в динаміці Костянтин Жеваго (209%). Непогано впорався й опозиціонер Вадим Новинський – плюс 113%. Гарні справи й у Миколи Злочевського – 107%. І в Сергія Тігіпка – 111%. Але значно кращі в Олексія Вадатурського – 326%.
А ще кращі справи – вишенька на торті(!) – у знаменитого Миколи Рудьковського, який, як виявилося, вже встав з інвалідного візка й досяг грандіозного успіху в "Нафтогазвидобуванні", – 614%.