Додано: Пон 05 лис, 2018 15:54

ihorkyiv

Вибач друже але ти написав дурню.

Звертаються в поліцію-ноль, в суди-ноль, виходять з мітингами-ноль.

Що залишається: або валити винного тут, або валити звідси.

Будеш валити тут-багато не вспієш, на таких моментом знайдеться поліція , не так як коли ти кликав.В таким випадках вона працює швидко і ефективно як по книжці.

Коли Сашка Білий почав з автоматом приходити в облраду і смикати за галстук прокурора то моментом знайшлась на нього управа, а як убили 100 майданівців то уже чотири роки винних знайти не можуть.



От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.

У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.

«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн