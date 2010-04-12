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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6684668566866687

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:27

Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів дотацій
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:30

  Корнеев написав:В понедельник в ходе ранней европейской сессии евро подешевел против некоторых основных валют.

Евро упал со своих прошлых максимумов 1,1400 против доллара США и 129,13 против иены до 1,1378 и 128,77 соответственно.

Отойдя от ранних максимумов 1,5853 против австралийского доллара и 1,7172 против новозеландского доллара, евро упал до 1,5807 и 1,7099 соответственно.

Следующая возможная поддержка евро наблюдается на уровне 1,12 против доллара США, 127,00 против иены, 1,56 против австралийца и 1,68 против валюты Новой Зеландии.

Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:44

  vovan_prm написав:
  Корнеев написав:В понедельник в ходе ранней европейской сессии евро подешевел против некоторых основных валют.

Евро упал со своих прошлых максимумов 1,1400 против доллара США и 129,13 против иены до 1,1378 и 128,77 соответственно.

Отойдя от ранних максимумов 1,5853 против австралийского доллара и 1,7172 против новозеландского доллара, евро упал до 1,5807 и 1,7099 соответственно.

Следующая возможная поддержка евро наблюдается на уровне 1,12 против доллара США, 127,00 против иены, 1,56 против австралийца и 1,68 против валюты Новой Зеландии.

Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.

евро идёт на 1,18xx...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:54

ihorkyiv
Вибач друже але ти написав дурню.
Звертаються в поліцію-ноль, в суди-ноль, виходять з мітингами-ноль.
Що залишається: або валити винного тут, або валити звідси.
Будеш валити тут-багато не вспієш, на таких моментом знайдеться поліція , не так як коли ти кликав.В таким випадках вона працює швидко і ефективно як по книжці.
Коли Сашка Білий почав з автоматом приходити в облраду і смикати за галстук прокурора то моментом знайшлась на нього управа, а як убили 100 майданівців то уже чотири роки винних знайти не можуть.

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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