RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6686668766886689>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Корнеев написав:Давно потратили б ці гроші на якусь фігню типу айфона.А так лежать собі

Очень неплохие телефоны Xiaomi.
Соотношение цена - качество - рекомендую. За 200 баксов можно неплохой подобрать.
Скоро на амазоне 11.11... :)
Айфон ничем,практически, не лучше...
Статус - понятно... :lol:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 21.01.17
Подякував: 301 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:40

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:телефоны Xiaomi.
Соотношение цена - качество - рекомендую. За 200 баксов можно неплохой подобрать.
Скоро на амазоне 11.11...

Сяоми на Амазоне не покупают
SILVER_UA
 
Повідомлень: 268
З нами з: 21.07.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47

SILVER_UA
Уточнил. Мне племяш на Али експресс брал. Перепрошую...
Я не спец на загранпокупках.
А при таком безнальном баксе - практически бесплатно. :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 21.01.17
Подякував: 301 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:00

  дарий написав:
  Корнеев написав:Давно потратили б ці гроші на якусь фігню типу айфона.А так лежать собі

Очень неплохие телефоны Xiaomi.
Соотношение цена - качество - рекомендую. За 200 баксов можно неплохой подобрать.
Скоро на амазоне 11.11... :)
Айфон ничем,практически, не лучше...
Статус - понятно... :lol:

Из личного опыта (прошу пардону за оффтоп, но как бы уже скоро вечер).
Коллега купил флагман Сяоми и попросил меня настроить корпоративную почту (Microsoft Exchange). У меня есть опыт в этом, настраивал и в LG и в Гнусмасах. Но с тем Сяоми провозился часа 3 и не смог.
Потом пошел читать форумы Сяомиводов - не я один такой. Не работает оно там. Принципиально. Подозреваю, что из-за нежелания платить роялти владельцу прав на протоколы.
Вывод: корпоративным телефоном этот китаец не станет. Для Инстаграма с ФБ - сойдёт. Но топ-брендам в корпоративном плане он не конкурент принципиально.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04.10.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в контексте

В Мухосранске курс неизменный - 28,05/28,25 ...
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 11.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

  p_vovk74 написав:Вывод: корпоративным телефоном этот китаец не станет. Для Инстаграма с ФБ - сойдёт. Но топ-брендам в корпоративном плане он не конкурент принципиально.


Рантье на Форуме пойдет....
:wink:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 21.01.17
Подякував: 301 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:10

Долару на замітку

Бизнес поголовно переведут на безнал, чтобы контролировать деньги людей

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... -3877661?f
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:11

  edvardd написав:евро идёт на 1,18xx...

откуда инфа?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 174
З нами з: 18.01.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:11

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.

евро идёт на 1,18xx...

Неужели паритет отменяется?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 09.09.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

  LEXX написав:В Мухосранске курс неизменный - 28,05/28,25 ...

Даже наш колхоз упал...
Продажа 28.35 на общеколхозном договорняке...

Па 05 буду завтра до обеда откупаться.
На всяк случай.... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 05 лис, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 21.01.17
Подякував: 301 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6686668766886689>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13571 1542068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 13:52
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6477 1369617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 12:12
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13365)
05.11.2018 17:32
Житло у ЖК (1)
05.11.2018 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.