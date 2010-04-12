Очень неплохие телефоны Xiaomi.
Соотношение цена - качество - рекомендую. За 200 баксов можно неплохой подобрать.
Скоро на амазоне 11.11...
Айфон ничем,практически, не лучше...
Статус - понятно...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:22
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:40
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:47
SILVER_UA
Уточнил. Мне племяш на Али експресс брал. Перепрошую...
Я не спец на загранпокупках.
А при таком безнальном баксе - практически бесплатно.
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:00
Из личного опыта (прошу пардону за оффтоп, но как бы уже скоро вечер).
Коллега купил флагман Сяоми и попросил меня настроить корпоративную почту (Microsoft Exchange). У меня есть опыт в этом, настраивал и в LG и в Гнусмасах. Но с тем Сяоми провозился часа 3 и не смог.
Потом пошел читать форумы Сяомиводов - не я один такой. Не работает оно там. Принципиально. Подозреваю, что из-за нежелания платить роялти владельцу прав на протоколы.
Вывод: корпоративным телефоном этот китаец не станет. Для Инстаграма с ФБ - сойдёт. Но топ-брендам в корпоративном плане он не конкурент принципиально.
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:01
Re: Валютный рынок в контексте
В Мухосранске курс неизменный - 28,05/28,25 ...
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:04
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:10
Долару на замітку
Бизнес поголовно переведут на безнал, чтобы контролировать деньги людей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:11
откуда инфа?
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:11
Неужели паритет отменяется?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:11
Re: Валютный рынок в контексте
Даже наш колхоз упал...
Продажа 28.35 на общеколхозном договорняке...
Па 05 буду завтра до обеда откупаться.
На всяк случай....
Востаннє редагувалось дарий в Пон 05 лис, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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