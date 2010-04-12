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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6686668766886689

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:13

  Корнеев написав:ihorkyiv

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.

Все мы одинаковые!
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:25

  Senkiv написав:
  edvardd написав:евро идёт на 1,18xx...

откуда инфа?

*Відправлено з Чату

читаю много...
  vovan_prm написав:
  edvardd написав:
  vovan_prm написав:Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.

евро идёт на 1,18xx...

Неужели паритет отменяется?

после 1,18xx...на 0,91,
чтобы шкаф громче падал, его надо затащить повыше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:28

  vovan_prm написав:
  Корнеев написав:ihorkyiv

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.

Все мы одинаковые!


Отнюдь. Встречаются, как Маугли, голые и без хвоста.

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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:28

edvardd
как-то Вы переборщили...
Мабуть.
дарий
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