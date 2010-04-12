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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:13
Корнеев написав:ihorkyiv
От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:25
Senkiv написав: edvardd написав:
евро идёт на 1,18xx...
откуда инфа?*Відправлено з Чату
читаю много...
vovan_prm написав: edvardd написав: vovan_prm написав:
Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.
евро идёт на 1,18xx...
Неужели паритет отменяется?
после 1,18xx...на 0,91,
чтобы шкаф громче падал, его надо затащить повыше...
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:28
Отнюдь. Встречаются, как Маугли, голые и без хвоста.
vovan_prm написав: Корнеев написав:ihorkyiv
От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.
Все мы одинаковые!
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:28
edvardd
как-то Вы переборщили...
Мабуть.
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