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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66886689669066916692>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:54

Re: Валютный рынок в контексте

А далее в зависимости от победителя - виктория сторонников Трампа (республиканцы) будет стимулировать укрепдение доллара. И наоборот.

Теперь я чего-то не понимаю...
На кой хрен Трампику укрепление ихней нацвалюты...
:(
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:58

дядя Caша

Прошу вибачити. Не втримався з коментом у відповідь колезі. Шаную правила. Дякую за розуміння.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:04

  дарий написав:А далее в зависимости от победителя - виктория сторонников Трампа (республиканцы) будет стимулировать укрепдение доллара. И наоборот.

Теперь я чего-то не понимаю...
На кой хрен Трампику укрепление ихней нацвалюты...
:(


Трамп и его команда станут укреплять доллар не "в лоб", а своими действиями.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:04

"та все би було весело, якби не було так сумно!" ©

  ihorkyiv написав:
  Корнеев написав:ihorkyiv
Вибач друже але ти написав дурню.
Звертаються в поліцію-ноль, в суди-ноль, виходять з мітингами-ноль.
Що залишається: або валити винного тут, або валити звідси.
Будеш валити тут-багато не вспієш, на таких моментом знайдеться поліція , не так як коли ти кликав.В таким випадках вона працює швидко і ефективно як по книжці.
Коли Сашка Білий почав з автоматом приходити в облраду і смикати за галстук прокурора то моментом знайшлась на нього управа, а як убили 100 майданівців то уже чотири роки винних знайти не можуть.

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.


Тобто інші європейські народи здатні у виборчий спосіб змінювати осіб при владі, а українці - ну ніяк, проголосують, а на виході традиційно - загарбник, прибулець, злодій тощо. Типова логіка хахла-малороса, який тихцем брав "гречку" у кандидата-покидька і сприймав байки про щасливе життя після виборів, а потім - "Скотиняки !!! Обдурили. Нах мені ваша україна, поїду за кордон і сім’ю прихоплю, мені кум розповідав, як там о-го-го !!!". І ким воно там буде ?? Робитиме те саме, що й вдома - працюватиме на пана, тільки уже закордонного, сплачуватиме за житло, дорожчі продукти, на виході - ті самі доходи, тільки на чужині.
Візьмемо, на приклад, умовного Долярчика. Постійно невдоволений, бо Україна йому не забезпечила розвиток бізнесу - на гуртовні товар подорожчав, то злочинна влада винна: цінову стабільність не зберегла. "Клята країна, треба тікати",- вирішив ображений. Куди, на польсько-португальсько-чеських базарах у роздріб торгувати ?? А по суті, на Батьківщині Долярчик без вищої освіти пройшов важкий, але достойний шлях від сперматозоїда до власника бізнесу на базарі. Ось цього він зміг реально досягти, ну, не більше !!! Але має сім’ю, годує її, будує власне житло, має ще якісь радощі. І це на рідній землі, з рідними людьми. А за кордоном хіба не те саме треба робити ?? Горбатитися зранку до ночі, щоб за 5-10 років одержати дозвіл пшекомовного пана на проживання і почати будувати своє житло. Не розумію !!!

... на відміну від інших, Я хочу жити НА СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
- от тільки, справді, мене бісить ота бездіяльність(чи слабка діяльність) поліції, суддів, кабінету міністрів..... ну і нашого головнокомандуючого поПрошенка :!: :roll:

п. с.
... ну і Ви ж там читали:
  Долярчик написав:Додано: Пон 05 лис, 2018 15:18
.......
- ну, і Я собі думаю, якщо взяти особисто мене, то, ніби, і справді, як мінімум, наче НЕ погіршилось моє життя за останні пару років.......(але, Я ж то ФОП - працюю сам на себе! )
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 05 лис, 2018 18:11, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:05

  jump написав:Долярчик

Чому в Україні багаті все багатшають, а бідні біднішають
національна економіка, що досі залишається сировинним придатком розвинених або тих, що швидко розвиваються, країн, перебуває в руках кількох сімей.

Тож за сприятливої економічної кон’юнктури, якою є останній рік у світовій економіці, статки власників українського життя суттєво зросли.
статки найбагатшого українця Ріната Ахметова за останній надзвичайно кризовий рік виросли майже на 68% і досягли практично 7 мільярдів доларів США
Значно випередив його в динаміці Костянтин Жеваго (209%). Непогано впорався й опозиціонер Вадим Новинський – плюс 113%. Гарні справи й у Миколи Злочевського – 107%. І в Сергія Тігіпка – 111%. Але значно кращі в Олексія Вадатурського – 326%.

А ще кращі справи – вишенька на торті(!) – у знаменитого Миколи Рудьковського, який, як виявилося, вже встав з інвалідного візка й досяг грандіозного успіху в "Нафтогазвидобуванні", – 614%.

Не треба заздрити! Працюють люди! :lol:
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/11/5/7197093/



Объективности ради в 2013 у Ахметова было 22,4 млрд$, в 2015 меньше 4х
https://gordonua.com/amp/news/money/sos ... 77608.html
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:08

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:
  Корнеев написав:ihorkyiv
Вибач друже але ти написав дурню.
Звертаються в поліцію-ноль, в суди-ноль, виходять з мітингами-ноль.
Що залишається: або валити винного тут, або валити звідси.
Будеш валити тут-багато не вспієш, на таких моментом знайдеться поліція , не так як коли ти кликав.В таким випадках вона працює швидко і ефективно як по книжці.
Коли Сашка Білий почав з автоматом приходити в облраду і смикати за галстук прокурора то моментом знайшлась на нього управа, а як убили 100 майданівців то уже чотири роки винних знайти не можуть.

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.


Тобто інші європейські народи здатні у виборчий спосіб змінювати осіб при владі, а українці - ну ніяк, проголосують, а на виході традиційно - загарбник, прибулець, злодій тощо. Типова логіка хахла-малороса, який тихцем брав "гречку" у кандидата-покидька і сприймав байки про щасливе життя після виборів, а потім - "Скотиняки !!! Обдурили. Нах мені ваша україна, поїду за кордон і сім’ю прихоплю, мені кум розповідав, як там о-го-го !!!". І ким воно там буде ?? Робитиме те саме, що й вдома - працюватиме на пана, тільки уже закордонного, сплачуватиме за житло, дорожчі продукти, на виході - ті самі доходи, тільки на чужині.
Візьмемо, на приклад, умовного Долярчика. Постійно невдоволений, бо Україна йому не забезпечила розвиток бізнесу - на гуртовні товар подорожчав, то злочинна влада винна: цінову стабільність не зберегла. "Клята країна, треба тікати",- вирішив ображений. Куди, на польсько-португальсько-чеських базарах у роздріб торгувати ?? А по суті, на Батьківщині Долярчик без вищої освіти пройшов важкий, але достойний шлях від сперматозоїда до власника бізнесу на базарі. Ось цього він зміг реально досягти, ну, не більше !!! Але має сім’ю, годує її, будує власне житло, має ще якісь радощі. І це на рідній землі, з рідними людьми. А за кордоном хіба не те саме треба робити ?? Горбатитися зранку до ночі, щоб за 5-10 років одержати дозвіл пшекомовного пана на проживання і почати будувати своє житло. Не розумію !!!

... на відміну від інших, Я хочу жити НА СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
- от тільки, справді, мене бісить ота бездіяльність(чи слабка діяльність) поліції, суддів, кабінету міністрів..... ну і нашого головнокомандуючого попрошенка :!: :roll:


Живите, гдке хотите, но на ветке придерживайтесь ее профиля. Третьего предупреждения не будет.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:09

Re: Валютный рынок в контексте

  дядя Caша написав:Трамп и его команда станут укреплять доллар не "в лоб", а своими действиями.


Зачем?

Вроде как рабочие места пытаемся вернуть пересичным (его избравшим)...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:10

  p_vovk74 написав:
  дарий написав:
  Корнеев написав:Давно потратили б ці гроші на якусь фігню типу айфона.А так лежать собі

Очень неплохие телефоны Xiaomi.
Соотношение цена - качество - рекомендую. За 200 баксов можно неплохой подобрать.
Скоро на амазоне 11.11... :)
Айфон ничем,практически, не лучше...
Статус - понятно... :lol:

Из личного опыта (прошу пардону за оффтоп, но как бы уже скоро вечер).
Коллега купил флагман Сяоми и попросил меня настроить корпоративную почту (Microsoft Exchange). У меня есть опыт в этом, настраивал и в LG и в Гнусмасах. Но с тем Сяоми провозился часа 3 и не смог.
Потом пошел читать форумы Сяомиводов - не я один такой. Не работает оно там. Принципиально. Подозреваю, что из-за нежелания платить роялти владельцу прав на протоколы.
Вывод: корпоративным телефоном этот китаец не станет. Для Инстаграма с ФБ - сойдёт. Но топ-брендам в корпоративном плане он не конкурент принципиально.


На Doogee работает ms exchange корпоративный вполне прилично, и через встроенный клиент и через gmail приложение... Дело скорее в радиусе кривизны рук админа...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:16

  дядя Caша написав:
  Долярчик написав:[quote
Вибач друже але ти написав дурню.
Звертаються в поліцію-ноль, в суди-ноль, виходять з мітингами-ноль.
Що залишається: або валити винного тут, або валити звідси.
Будеш валити тут-багато не вспієш, на таких моментом знайдеться поліція , не так як коли ти кликав.В таким випадках вона працює швидко і ефективно як по книжці.
Коли Сашка Білий почав з автоматом приходити в облраду і смикати за галстук прокурора то моментом знайшлась на нього управа, а як убили 100 майданівців то уже чотири роки винних знайти не можуть.

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.


Тобто інші європейські народи здатні у виборчий спосіб змінювати осіб при владі, а українці - ну ніяк, проголосують, а на виході традиційно - загарбник, прибулець, злодій тощо. Типова логіка хахла-малороса, який тихцем брав "гречку" у кандидата-покидька і сприймав байки про щасливе життя після виборів, а потім - "Скотиняки !!! Обдурили. Нах мені ваша україна, поїду за кордон і сім’ю прихоплю, мені кум розповідав, як там о-го-го !!!". І ким воно там буде ?? Робитиме те саме, що й вдома - працюватиме на пана, тільки уже закордонного, сплачуватиме за житло, дорожчі продукти, на виході - ті самі доходи, тільки на чужині.
Візьмемо, на приклад, умовного Долярчика. Постійно невдоволений, бо Україна йому не забезпечила розвиток бізнесу - на гуртовні товар подорожчав, то злочинна влада винна: цінову стабільність не зберегла. "Клята країна, треба тікати",- вирішив ображений. Куди, на польсько-португальсько-чеських базарах у роздріб торгувати ?? А по суті, на Батьківщині Долярчик без вищої освіти пройшов важкий, але достойний шлях від сперматозоїда до власника бізнесу на базарі. Ось цього він зміг реально досягти, ну, не більше !!! Але має сім’ю, годує її, будує власне житло, має ще якісь радощі. І це на рідній землі, з рідними людьми. А за кордоном хіба не те саме треба робити ?? Горбатитися зранку до ночі, щоб за 5-10 років одержати дозвіл пшекомовного пана на проживання і почати будувати своє житло. Не розумію !!!

... на відміну від інших, Я хочу жити НА СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
- от тільки, справді, мене бісить ота бездіяльність(чи слабка діяльність) поліції, суддів, кабінету міністрів..... ну і нашого головнокомандуючого попрошенка :!: :roll:[/quote]

Живите, гдке хотите, но на ветке придерживайтесь ее профиля. Третьего предупреждения не будет.

US[/quote]
ок
... а тим часом в чарівному місті Лева вечірній курс такий: 04/08
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... а тим часом в чарівному місті Лева вечірній курс такий: 04/08


та пишіть нарешті координати точки
бо інфа невірна!
+50грн !
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