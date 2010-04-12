jump написав:

національна економіка, що досі залишається сировинним придатком розвинених або тих, що швидко розвиваються, країн, перебуває в руках кількох сімей.



статки найбагатшого українця Ріната Ахметова за останній надзвичайно кризовий рік виросли майже на 68% і досягли практично 7 мільярдів доларів США

Значно випередив його в динаміці Костянтин Жеваго (209%). Непогано впорався й опозиціонер Вадим Новинський – плюс 113%. Гарні справи й у Миколи Злочевського – 107%. І в Сергія Тігіпка – 111%. Але значно кращі в Олексія Вадатурського – 326%.

А ще кращі справи – вишенька на торті(!) – у знаменитого Миколи Рудьковського, який, як виявилося, вже встав з інвалідного візка й досяг грандіозного успіху в "Нафтогазвидобуванні", – 614%.

Чому в Україні багаті все багатшають, а бідні біднішаютьТож за сприятливої економічної кон’юнктури, якою є останній рік у світовій економіці, статки власників українського життя суттєво зросли.Не треба заздрити! Працюють люди!