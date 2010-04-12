greenozon
Верю в 08...
Завтра 05 ближе к 12 еще успеете...
Дальше поглядим.
Осторожнее, мабуть.
Не такой уж Львов и огромный...
Инфа должна быть реальная.
Баксик, найдите источники...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:24
greenozon
Верю в 08...
Завтра 05 ближе к 12 еще успеете...
Дальше поглядим.
Осторожнее, мабуть.
Не такой уж Львов и огромный...
Инфа должна быть реальная.
Баксик, найдите источники...
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:29
на Тернопільщині мені валютчик сьогодні пропонував по 28.05
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:34
Ну, речь не про Doogee, а про Xiaomi. Это раз.
Второе - Exchange-сервак работает прекрасно и стабильно со всеми смартами, попадавшимися в наши руки (а это порядка 70 человек пользователей), кроме Сяоми. Сяоми не смог от слова "вообще". И, судя по форумам пользователей Сяоми, не смог никто.
А что такое Doogee - я вообще не в курсе. Подозреваю, в Китае и Индии найдутся десятки производителей смартфонов с оборотами не хуже тех же SONY или Nokia, но о которых мы никогда не узнаем.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35
Re: Валютный рынок в контексте
Почему-то молчит 7-мой км....
Одесса померла под наездом органов?
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:37
маєте і координати і номери телефонів!!!!!!
18:14
28,05
10 000 $
093 xxx-x 5-95
Центр. Обмін валют. Коперника.28. Банківська.3. , можна частинами
18:12
28,04
15 000 $
098 xxx-x 4-15
Сихів_Довженка 2 , можна частинами, Обмін Валюти _ 24/7 _
18:12
28,04
10 000 $
097 xxx-x 4-24
можна частинами, Обмін валют
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:40
і ще продаж - прошу!!!! - сайтом мінфіна не користуєтесь???
ЧАС
КУРС
СУМА
18:38
28,07
3 000 $
098 xxx-x 5-48
можна частинами, Обмін Валют. Залізничний Вокзал. Вул. Любінська
18:34
28,08
5 000 $
098 xxx-x 6-63
Пекарська-Чехова Обмін Валют, можна частинами
18:30
28,08
10 000 $
097 xxx-x 4-24
СТРИЙСЬКА-Наукова. Зелена-Дністерська. Чорновола-Панча, можна частинами, Обмін валюти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:44
В Харькове принимают дороже - узко - 28,10/28,12, если пошире 28,08/28,13.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:46
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:47
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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