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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6689669066916692>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:24

greenozon
Верю в 08...
Завтра 05 ближе к 12 еще успеете...
Дальше поглядим.
Осторожнее, мабуть.

Не такой уж Львов и огромный...

Инфа должна быть реальная.

Баксик, найдите источники...
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:29

на Тернопільщині мені валютчик сьогодні пропонував по 28.05

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:30

Senkiv
Уже неплохо...
:D
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:34

  atdn_ua написав:
  p_vovk74 написав:Из личного опыта (прошу пардону за оффтоп, но как бы уже скоро вечер).
Коллега купил флагман Сяоми и попросил меня настроить корпоративную почту (Microsoft Exchange). У меня есть опыт в этом, настраивал и в LG и в Гнусмасах. Но с тем Сяоми провозился часа 3 и не смог.
Потом пошел читать форумы Сяомиводов - не я один такой. Не работает оно там. Принципиально. Подозреваю, что из-за нежелания платить роялти владельцу прав на протоколы.
Вывод: корпоративным телефоном этот китаец не станет. Для Инстаграма с ФБ - сойдёт. Но топ-брендам в корпоративном плане он не конкурент принципиально.


На Doogee работает ms exchange корпоративный вполне прилично, и через встроенный клиент и через gmail приложение... Дело скорее в радиусе кривизны рук админа...

Ну, речь не про Doogee, а про Xiaomi. Это раз.
Второе - Exchange-сервак работает прекрасно и стабильно со всеми смартами, попадавшимися в наши руки (а это порядка 70 человек пользователей), кроме Сяоми. Сяоми не смог от слова "вообще". И, судя по форумам пользователей Сяоми, не смог никто.
А что такое Doogee - я вообще не в курсе. Подозреваю, в Китае и Индии найдутся десятки производителей смартфонов с оборотами не хуже тех же SONY или Nokia, но о которых мы никогда не узнаем.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

Почему-то молчит 7-мой км....
Одесса померла под наездом органов?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:37

маєте і координати і номери телефонів!!!!!!

  greenozon написав:
  Долярчик написав:... а тим часом в чарівному місті Лева вечірній курс такий: 04/08


та пишіть нарешті координати точки
бо інфа невірна!

18:14
28,05
10 000 $
093 xxx-x 5-95
Центр. Обмін валют. Коперника.28. Банківська.3. , можна частинами
18:12
28,04
15 000 $
098 xxx-x 4-15
Сихів_Довженка 2 , можна частинами, Обмін Валюти _ 24/7 _
18:12
28,04
10 000 $
097 xxx-x 4-24
можна частинами, Обмін валют
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:40

і ще продаж - прошу!!!! - сайтом мінфіна не користуєтесь???

ЧАС
КУРС
СУМА
18:38
28,07
3 000 $
098 xxx-x 5-48
можна частинами, Обмін Валют. Залізничний Вокзал. Вул. Любінська
18:34
28,08
5 000 $
098 xxx-x 6-63
Пекарська-Чехова Обмін Валют, можна частинами
18:30
28,08
10 000 $
097 xxx-x 4-24
СТРИЙСЬКА-Наукова. Зелена-Дністерська. Чорновола-Панча, можна частинами, Обмін валюти
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... order=desc
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:44

  Senkiv написав:на Тернопільщині мені валютчик сьогодні пропонував по 28.05

*Відправлено з Чату

В Харькове принимают дороже - узко - 28,10/28,12, если пошире 28,08/28,13.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:46

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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:47

  edvardd написав:.....
евро идёт на 1,18xx...

Возможно, но я бы ждал 1,16.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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  #<1 ... 6689669066916692>
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