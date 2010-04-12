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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:50
Re: Валютный рынок в контексте
.... те, що зараз в місті Лева пише "по різних парканах" 00/15 то хто тим лікар, хто купує/здає по таких курсах?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:51
Ну так попадает в тот диапазон, кот. я написал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54
Долярчик
Курсы баксик отслеживает довольно грамотно.
Время - деньги...
Боюсь спросить, када ж он на своей точке ухитряется Сам еще и продавать?
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