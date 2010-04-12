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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6689669066916692

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:50

Re: Валютный рынок в контексте

.... те, що зараз в місті Лева пише "по різних парканах" 00/15 то хто тим лікар, хто купує/здає по таких курсах?! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:51

  дарий написав:ЛАД
http://obmenka.kh.ua

Ну так попадает в тот диапазон, кот. я написал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:54

Долярчик
Курсы баксик отслеживает довольно грамотно.
Время - деньги...
Боюсь спросить, када ж он на своей точке ухитряется Сам еще и продавать?
:wink:
дарий
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