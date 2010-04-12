Додано: Пон 05 лис, 2018 20:14



Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в пятницу относительно доллара 2,51 коп., на торгах понедельника повысился на 11,75 коп., оказавшись на уровне 28,0153 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,26 коп., составил 28,0163 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 05 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.01 появившиеся на МЕЖБАНКЕ продажи СКВ уронили ее курс 28,04/28,08 UAH/USD. Спустя 6 минут «американец», уже выйдя в реальную сферу и сузив спред, котировался на цифре 28,04/28,06 UAH/USD.



Новая волна продаж понизила цену СКВ около 10.50 до уровня 28,01/28,03, вызвав появление на рынке НБУ, который с платформы Matching выкупил толику (до $10,0 млн.) долларовой ликвидности, «заморозив» курс доллара на цифре 27,99/28,01 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 14.00 Киева, с одной стороны удерживаясь от дальнейшего снижения повторными появлениями на рынке регулятора с гривневыми интервенциями, пополнившего свои резервы на $20,0 млн., с другой, относительным равновесием покупок и продаж.



С 14.00 локальные низы «американца» попытались выкупить, приподняв действующие цены к 27,995/28,015 UAH/USD, однако вскоре безналичная пара доллар гривня вернулась к привычной на 05-е отметке 27,99/28,01 UAH/USD, не покидая ее до самого завершения понедельничной сессии, сопровождаясь равновесием покупок и продаж на фоне затухающей торговой активности.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения торгов 05 ноября.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 05 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0153 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,18% с 28,0672 UAH/USD до 28,0153 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты.



Во-вторых, к понедельник рынок снова оказался перенасыщен валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на пролонгацию сезона репатриации дивидендов нерезидентами, а также в ожидании намеченного на 07 ноября масштабного погашения Минфином гривневых ОВГЗ, в результате на рынок попадет до 5,0 млрд. грн. ликвидности, способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривневой ликвидности (не секрет, что значительная часть ОВГЗ принадлежит «варягам»). В контексте глобального исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, игроки не любят чрезмерной курсовой динамики, воздерживаясь от операций в подобных условиях. В пятницу средневзвешенный курс доллара потерял 2,51 коп., нынче он обвалился на 11,75 коп.



Во-вторых, в понедельник на рынке был дефицит покупателей СКВ, и одних усилий регулятора с его покупками СКВ с платформы Matching было явно недостаточно.



В-третьих, отсутствовали массовые продажи СКВ игроками, рассчитывавшими на профит после 07 ноября.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).



В течение 05 ноября наблюдалась разноскоростная коррекция наличного «неформального» доллара: до полудня «американец» терял в цене более «бодрым» темпом, чем после обеда.

Не исключено, что в этом «вина» аналогичной динамика отката безналичного доллара. Львиная доля потерь безналичного доллара на торгах ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА состоялась до 11.35 Киева, после чего безналичная пара вошла в боковой тренд, не покидая диапазон 27,99-28,00/28,01-02 UAH/USD.



Кроме того, подобно значительной части игроков валютного межбанка, определенная часть клиентов наличного рынка не торопилась расставаться с долларом, рассчитывая на отскок его безналичного «родственника» после 07 ноября.



Предфинишный отскок позиции «спрос «н наличном рынке столицы, относительная стабильность послеобеденных цен в Харькове и значительное замедление коррекции с полуденных уровней на рынке Днепра подтверждают это предположение.



Тем не менее, курс наличного «неформального» доллара в течение понедельника снижался повсеместно, хотя и с разными скоростями.



По итогам понедельника общим для рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) стал итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас от регресса итоговую ликвидность. Обороты наличного «неформального» рынка на торгах понедельника понизились. «На поверхности» лежит основная причина: пресловутый «синдром понедельника».



В течение 05 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо понизилась на 4,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья). Офера «зеленой» СКВ в понедельник потеряли 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-12,0 коп. (лидировало в снижении Запорожье), позиция «предложение» с пятницы потеряла 2,0-5,0 коп.



Не исключено, что послеобеденное замедление и даже отскок в иных местах курса наличного «неформального» доллара 05 ноября может намекать на аналогичные процессы на «зеленых» торгах ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 06 ноября. Кроме этого «прогноза» от наличного рынка, для существенного замедления коррекции цен «зеленого» безнала во вторник имеются вышеупомянутые иные основания. Преддверие погашения Минфином гривневых ОВГЗ и выброс 07-го на рынок 5,0 млрд. грн. ликвидности.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 ноября в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 05 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,04/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности. Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и «вялая» торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который, однако, не спас обороты рынка от некоторых потерь.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», понизила показатели предыдущей сессии.



В течение 05 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 4,0 коп., офера потеряли 5,0 коп. Акцентирование снижения в менее значимых оферах – следствие попыток наших дилеров катализировать клиентские покупки СКВ на «медвежьем» рынке пары доллар-гривня.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,04/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 05-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей с самого открытия торгов коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.12 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, делая это с меньшим энтузиазмом, подобно «боковику» курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, которая, впрочем, не уберегла оптовый сегмент от потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 05 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 4,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 02 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 ноября уровнями 32,00/32,10 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне десятикопеечного отката оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 7,0 коп., позиция «предложение» опустилась на 13,0 коп.

поднялась на 3,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 05-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, достаточно заметно снижая в течение понедельника менее значимые офера, как бы «приглашая» потенциальных клиентов «избавить себя2 от крайне неспокойной на мировом рынке forex валюты.



При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, нарастив внутридневные потери оферов единой евровалюты.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1389 к $1,1398, потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 9 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот «микропривес», сосредоточившись на падении пары евро-доллар около 13.40 к цифре $1,1365, которую она не покидала до 15.25 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1387 пара евро-доллар до 13.40 не покидала диапазон $1,1375-1,1395, упав в указанное время до 1,1365, где пребывала до 15.25 Киева.

С этого часа стартовало ралли пары евро-доллар, которое подняло ее около 17.00 Киева в диапазон $1,1390-1,1405. Пара евро-доллар не покидала рамки этого «коридора» до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару опускается в понедельник на европейкой сессии рынка forex после выхода данных о снижении доверия инвесторов к экономике еврозоны, при этом курс фунта стерлингов по отношению к американской валюте преодолел отметку в $1,3 на новостях о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 13.50 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,3012 с $1,2969 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару снижался до $1,1380 за евро с $1,1389.



Курс доллара к иене рос до ¥113,21 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,2 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 96,5 пункта.



Евро сохраняет негативную динамику к доллару после выхода данных Sentix о доверии инвесторов к экономике еврозоны.



Так, соответствующий индекс в ноябре опустился до 8,8 пункта с 11,4 пункта в октябре, что стало минимумом с октября 2016 года. Ожидалось снижение только до 10,1 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий уменьшился до 29,3 пункта в ноябре с 33 пунктов в октябре, что стало минимумом с апреля 2017 года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в ноябре снизился до минус 9,8 пункта с октябрьских минус 8,3 пункта.



Фунт при этом уверенно преодолел отметку в $1,3. В выходные представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил, соглашение о выходе страны из ЕС согласовано на 95%, что с начала торгов поддерживает фунт.



Курс фунта резко усилился при открытии рынка после выходных. $1,3033 по состоянию на 17,10 Киева.



Согласно данным Sunday Times, Великобритания близка к заключению договора с ЕС, частью которого будет и таможенное соглашение о границе между Ирландией и Северной Ирландией.



Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов по поводу того, что конфликт между правительством Италии и Европейской комиссий пока не разрешается. Вице-премьер Италии Майо заявил, что идея увеличения дефицита бюджета могла бы стать примером для других стран Европы, поскольку так же себя ведет руководство США.



Тем не менее, укрепление фунта опосредованно «тянет за уши» наверх и евро, оказавшегося на указанное время на цифре $1,1401 по сравнению с $1,1389 на закрытии пятницы.



Пара доллар иена к 17.10 оказалась на отметке ¥113,12 против ¥113,2 за доллар на предыдущем закрытии.



Глава Банка Японии Курода заявил, что он исключает возможность повышения ставки в ближайшей перспективе. Нет причин для нормализации политики, поскольку инфляция далека от целевого уровня 2% в год. Он также сказал, что существует возможность быть несколько более гибкими в отношении этого уровня.



Необходимо отметить данные об уровне деловой активности в Китае, показатель вышел значительно ниже прогноза. Индекс деловой активности в Великобритании также вышел ниже ожиданий на минимальном уровне за семь месяцев.



Завтра внимание инвесторов будет направлено на выборы в Конгресс США. Согласно прогнозам, Демократы могут получить большинство в Палате представителей, а Сенат останется под контролем Республиканцев.



В среду и четверг пройдет очередное заседание Комитета открытого рынка (FOMC) ФРС США. Ожидается, что основная ставка будет оставлена без изменения. Очередное повышение ожидается в декабре.



Для лучшего понимания стартовавшего с 15.05 Киева ралли пары евро-доллар, будет уместным вернуться в прошлую неделю.



Напомним, 01 ноября рост пары евро-доллар продолжился. Этому отчасти способствовал выход разочаровывающих данных по индексу ISM деловой активности в промышленности США за октябрь. Индекс упал с 58,8 до 56,8 (прогноз 57,5).

Пара евро-доллар достигала в четверг отметки $1,1423, затем ушла вниз на коррекцию ниже $1,14.



Утром 02-го рост пары возобновился, как пишут аналитические ленты, «на росте оптимизма по поводу возможности достижения сделки по торговле между США и Китаем».



Пара евро-доллар все-таки смогла пробить сопротивление на $1,1430, к 13.00 Киева достигла максимума на $1,1455.



Однако перед публикацией в 14.30 Киева ключевых данных месяца – данных по приросту рабочих мест в экономике США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за октябрь пара евро-доллар начала снижаться.



Данные вышли отличными, прирост рабочих мест составил 250 тыс. против консенсус-прогноза Bloomberg в 200 тыс., что оказало доллару безусловную поддержку.



Пара снова вернулась под уровень $1,1430. Далее, в 16.00 позитивными вышли данные по промышленным заказам США за сентябрь, рост на 0,7% м/м против прогноза 0,5% м/м.

Хотя реакции на статистику по заказам курс пары евро-доллар не показал, эти

цифры также говорят о том, что в экономике США дела идут неплохо, а значит ФРС может дальше повышать ставку. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре еще немного выросла и поднялась до 74,6%.



Тем не менее, есть ощущение, что рынки пока в большей степени настроены на рост оптимизма, аппетитов к риску и на падение доллара.



Наметился прогресс по Brexit, есть шансы на сделку США с Китаем, а также рынки опасаются, что доллар попадет под давление, если республиканцы проиграют демократам по итогам парламентских выборов в США.



Поэтому боковое движение, которое мы ждали перед заседанием ФРС, скорее будет иметь форму восходящего канала. Пока мы все же ждем, что пара евро-доллар еще сможет опуститься вплоть до $1,1350, но на новой неделе доллар, скорее всего, снова попадет под давление.



В целом мы полагаем, что после 05 ноября пара евро-доллар продолжит коррекцию вверх от окрестностей отметки $1,13 и сможет показать или даже превысить цифру $1,145.



Достаточно глубокая коррекция, полагаем, просто необходима по исключительно спекулятивным соображениям: напомним, в конце поза прошлой и начале прошлой недели положение пары евро-доллар казалось безнадежным (в первую очередь, технически, но также и фундаментально) и большое количество спекулянтов должно было открыть короткие позиции по этой паре. Но рынок никогда не начинает трендовые движения в момент, когда «всем все ясно». Думается, краткосрочных спекулянтов выбьет из рынка текущая коррекция, а затем падение евро возобновится даже вопреки тому, что будет поступать все больше позитивных новостей по Brexit и по сделке Китая и США по торговле.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,00/32,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по потерявшему с закрытия пятницу 7,0 коп. спросу и упавшему на 13,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Вялый понедельничный рынок безналичного доллара снова продемонстрировал коррекцию, ускорив откат «американца».



Для этого было несколько причин, главная из которых, дефицит покупателей СКВ. Сезон репатриации дивидендов завершился, «варяги» прекратили приобретать доллар.



Во-вторых, на фоне очевидного крена рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей» регулятор ограничился мизерным участием в торгах, выкупая очень недолго долларовые излишки с платформы Matching. Судя по всему, НБУ перешел к адресным гривневым интервенциям, не появляясь даже анонимно на межбанке.

В этом контексте рискнем предположить, что «отпуская» курс доллара вниз, под отметку 28,00 UAH?USD, НБУ пытается «вытряхнуть» долларовые излишки из наиболее упрямых держателей СКВ.



В-третьих, несмотря на вышеупомянутый рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, гривневых ресурсов явно недостаточно. При этом рынок перенасыщен долларовой ликвидностью. Последнее, полагаю, могло стать следствием ожидания разворота рынка безналичного «американца» вверх на торгах 07 ноября, когда Минфин намеревается погасить гривневые ОВГЗ на изрядные 5,0 млрд. грн. Поскольку значительная часть этих бумаг пребывает во владении нерезидентами, существуют риски выхода «варягов» с украинского рынка гособлигаций и возвращение этих средств, конвертированных в СКВ на родину.

Держатели доллара, по всей видимости, расчитывают заработать на спросе нерезидентов после 07 ноября.



Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды. Хотя, строго говоря, риски выхода «варягов» из гособлигаций Украины, как одного из представителей стран emerging markets, вполне существуют. Нынче такая общемировая тенденция в контексте ожидаемого очередного повышения учетной ставки ФРС и роста доходности штатовских трежерис.



С известными последствиями для доллара на мировом рынке forex и безналичной пары доллар-гривня в Украине.



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