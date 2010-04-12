дядя Caша
Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды.
НБУ и на этот раз может что-нибудь придумать...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:21
дядя Caша
Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды.
НБУ и на этот раз может что-нибудь придумать...
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:37
Почему нет? Подаст на стол особенно вкусные депосертификаты. Минфин вряд ли будет поднимать (намеками) доходность следующей порции ОВГЗ. Шекспира с "Гамлетом" не будет, хотя "Комедия ошибок" возможна.
US
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