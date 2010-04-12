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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6689669066916692

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:21

дядя Caша
Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды.

НБУ и на этот раз может что-нибудь придумать...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:37

  дарий написав:дядя Caша
Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды.

НБУ и на этот раз может что-нибудь придумать...
:oops:


Почему нет? Подаст на стол особенно вкусные депосертификаты. Минфин вряд ли будет поднимать (намеками) доходность следующей порции ОВГЗ. Шекспира с "Гамлетом" не будет, хотя "Комедия ошибок" возможна.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 6689669066916692
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