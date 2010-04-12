Прогноз щодо суттєвого падіння курсу гривні hvylya.net/news/digest/fitch-dal-prognoz-o-sushhestvennom-padenii-kursa-grivni.html У рік виборів ніякі прогнози в Україні не працюють. До президентських - курс 28.10 - 28.90, у разі перемоги Порошенка курс до парламентських виборів - 28.7 - 29.20. У цей період головну скрипку гратиме не реальна економіка, а політика інтересу, яка підпорядкує собі абсолютно усі сфери суспільного життя.
дарий написав:Теперь я чего-то не понимаю... На кой хрен Трампику укрепление ихней нацвалюты...
Тут все просто. Трамп за укрепление международного авторитета доллара при одновременном снижении его курса по отношению к валютам основных торговых партнеров. Двуединая программа. Хочу самую-самую красивую, но чтоб наивная и капельку дурочка. Высший пилотаж.