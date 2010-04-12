RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6689669066916692

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:24

Прогноз щодо суттєвого падіння курсу гривні hvylya.net/news/digest/fitch-dal-prognoz-o-sushhestvennom-padenii-kursa-grivni.html
У рік виборів ніякі прогнози в Україні не працюють. До президентських - курс 28.10 - 28.90, у разі перемоги Порошенка курс до парламентських виборів - 28.7 - 29.20. У цей період головну скрипку гратиме не реальна економіка, а політика інтересу, яка підпорядкує собі абсолютно усі сфери суспільного життя.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 209
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:30

ihorkyiv у рази перемоги=фальсификации от порошенко случится такое что трудно предположить, а посему и курс твой мимо.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 02.03.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:33

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Очень внимательно смотрю даже не курсы и адреса.
ОБЪЕМЫ.
Сто процентов работает для инфо.

На утро при средних объемах 1.3-1.5 млн. по 28.07 устаканится.
:D
Востаннє редагувалось дарий в Пон 05 лис, 2018 22:10, всього редагувалось 2 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 21.01.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:52

  дарий написав:Теперь я чего-то не понимаю...
На кой хрен Трампику укрепление ихней нацвалюты...
:(


Тут все просто.
Трамп за укрепление международного авторитета доллара при одновременном снижении его курса по отношению к валютам основных торговых партнеров.
Двуединая программа.
Хочу самую-самую красивую, но чтоб наивная и капельку дурочка.
Высший пилотаж.

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6637
З нами з: 14.11.11
Подякував: 288 раз.
Подякували: 3292 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:00

Libo
Даже не знаю...
Чому я так Либо люблю... :oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 21.01.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6689669066916692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1356, 1357, 1358
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13573 1542261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 19:31
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6477 1369637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 12:12
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63394)
05.11.2018 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.