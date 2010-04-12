Додано: Пон 05 лис, 2018 22:33

...ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА на київській гілці про шкління балконів, що просто аж зачитаєшся......добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію, а то б знову покотилось:- що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію!- нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально!- нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!!- нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію!- нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!...нам все це пох!- але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити:- ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому!- так, шановне товариство?