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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6690669166926693>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:24

Прогноз щодо суттєвого падіння курсу гривні hvylya.net/news/digest/fitch-dal-prognoz-o-sushhestvennom-padenii-kursa-grivni.html
У рік виборів ніякі прогнози в Україні не працюють. До президентських - курс 28.10 - 28.90, у разі перемоги Порошенка курс до парламентських виборів - 28.7 - 29.20. У цей період головну скрипку гратиме не реальна економіка, а політика інтересу, яка підпорядкує собі абсолютно усі сфери суспільного життя.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:30

ihorkyiv у рази перемоги=фальсификации от порошенко случится такое что трудно предположить, а посему и курс твой мимо.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:33

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Очень внимательно смотрю даже не курсы и адреса.
ОБЪЕМЫ.
Сто процентов работает для инфо.

На утро при средних объемах 1.3-1.5 млн. по 28.07 устаканится.
:D
Востаннє редагувалось дарий в Пон 05 лис, 2018 22:10, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:52

  дарий написав:Теперь я чего-то не понимаю...
На кой хрен Трампику укрепление ихней нацвалюты...
:(


Тут все просто.
Трамп за укрепление международного авторитета доллара при одновременном снижении его курса по отношению к валютам основных торговых партнеров.
Двуединая программа.
Хочу самую-самую красивую, но чтоб наивная и капельку дурочка.
Высший пилотаж.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:00

Libo
Даже не знаю...
Чому я так Либо люблю... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:33

Я ж пояснив!- то що тут поганого???!

...ехххххх, така сьогодні тема ЦІКАВА на київській гілці про шкління балконів, що просто аж зачитаєшся...

...добре, що Долярчик не встрягав у ту дискусію, а то б знову покотилось:

- що ти колхозиш!- нам всім пох, що ти АКУРАТНО і однотипно(як всі на стояку) хочеш засклити свою лоджію!
- нам пох, що ти думав, що то ТІЛЬКИ кондеї "де-небудь" і винос балкона на метр - це зло, - а АКУРАТНО засклити -це нормально!
- нам пох, що ти через той пункт, що вище, КУПИВ/ЗАПЛАТИВ БАБЛО за площу, непотрібну тобі у такому вигляді(не засклену) лоджію більше 5м2!!!
- нам пох, що ти живеш у місті Лева і у вас там мінлива погода і часті дощі/грози, які будуть тобі засікати на твою лоджію!
- нам пох, що в тебе всі вікна ПАНОРАМНІ і виходять тільки на лоджію, яку ти хочеш засклити, щоб зберегти тепло, а не "гріти вулицю"!

...нам все це пох!
- але, ти б мав ШАЛЕНІ переваги, якщо б не хотів засклити:
- ти б міг рано, чи ввечері виходити на свою лоджію у бездощовий і безвітряний день з філіжанкою запашної кави і кубинською сигарою(нам пох, що ти не палиш ), а взимку ліпити сніговика просто на лоджії, не виходячи з дому!


- так, шановне товариство? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:39

Долярчик
Баксика периодически несет..
Бакс, старайтесь не перерабатывать ... :!: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:46

  vovan_prm написав:
  Корнеев написав:ihorkyiv

От і лишається валити звідси аюо тихенько терпіти та жалітись в інтернеті.
У нас чудова країна, хоч і понищена та пограбована, але ота **** що сидить зверху то інопланетяни якісь , загарбники.

Все мы одинаковые!

Шо не прочитаєш у Вована, то такий собі пєрл... Як там кажуть - «щастя не в грошах, а в їх кількості»... До однаковості всіх як до Києва рачки!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:02

Что у нас Новый Год будет?

В январе улетит курс?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:03

от правильна відповідь! - Я тільки "ЗА"!!!

ребе Нок написав:
Долярчик я бы разрешал стеклить балконы при условии:
1) Согласованием занимается комитет из жильцов выбранный на собрании за подписью каждого собственника.
2) Все балконы будут остеклены в определенный срок и будут одного дизайна.
3) Проект разработан в проектной организации.
4) Проект утвержден в архитектуре города, пожарниками и т.д.
5) Исполнители лицензированная строительная организация.
6) Сдача-прием объекта под роспись каждого собственника и соглашение по эксплуатации.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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