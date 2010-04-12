Додано: Пон 05 лис, 2018 23:31

Долярчик

- так, шановне товариство?



остекление в разных случаях разное добро и зло.в большинстве всё таки добро.там где зло должны быть на то причины и отсутствие необходимости дополнительной площади и главное зонирования, когда что то можно срочно выбросить на балкон и не мусолить глаза.ну и всякие там стиралки с сушками не обязательно покупать...если зонирование и другие удобства предусмотрены. тогда просто от жадности портить общий дизайн нехорошо.Но я очень сомневаюсь...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.