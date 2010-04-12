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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6690669166926693

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:03

  Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

И как там, в последнем вагоне? :) Не заметили, что поезд уже вернулся на станцию и поехал в другом направлении?)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:31

Долярчик
- так, шановне товариство?

остекление в разных случаях разное добро и зло.в большинстве всё таки добро.там где зло должны быть на то причины и отсутствие необходимости дополнительной площади и главное зонирования, когда что то можно срочно выбросить на балкон и не мусолить глаза.ну и всякие там стиралки с сушками не обязательно покупать...если зонирование и другие удобства предусмотрены. тогда просто от жадности портить общий дизайн нехорошо.Но я очень сомневаюсь...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:34

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.

И как там, в последнем вагоне? :) Не заметили, что поезд уже вернулся на станцию и поехал в другом направлении?)


Ну вернуться - вернулся. но пока ещё не поехал.Есть продажи ниже. но это не значит. что все там любую сумму купят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:38

Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв.
https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/
Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
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