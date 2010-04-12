И как там, в последнем вагоне? Не заметили, что поезд уже вернулся на станцию и поехал в другом направлении?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:03
И как там, в последнем вагоне? Не заметили, что поезд уже вернулся на станцию и поехал в другом направлении?)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:31
Долярчик
- так, шановне товариство?
остекление в разных случаях разное добро и зло.в большинстве всё таки добро.там где зло должны быть на то причины и отсутствие необходимости дополнительной площади и главное зонирования, когда что то можно срочно выбросить на балкон и не мусолить глаза.ну и всякие там стиралки с сушками не обязательно покупать...если зонирование и другие удобства предусмотрены. тогда просто от жадности портить общий дизайн нехорошо.Но я очень сомневаюсь...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:34
Ну вернуться - вернулся. но пока ещё не поехал.Есть продажи ниже. но это не значит. что все там любую сумму купят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:38
Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв.
Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
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