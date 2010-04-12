ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв. https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/ Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике?
ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв. https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/ Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике?
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