ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв. https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/ Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике?
ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв. https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/ Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике?
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Wall Street and the business community, which typically lean Republican, is hedging its bets and contributing more dollars to Democrats this year, giving $85 million to Dems, compared with $76 million to the GOP this year, as of Oct. 17, in what is projected to be the most expensive midterm election in US history, with some $5 billion expected to be spent in total.
Wall Street 85 лимонов на демократов и только 76 на республиканцев (хотя обычно наоборот), 5 млрд потратят на промежуточные выборы, активно голосует молодежь (раньше вообще не участвовала) и женщины
34 млн воспользовались своим правом и уже проголосовали, официальный старт 6 ноября