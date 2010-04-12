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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6690669166926693

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:48

  ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв.
https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/
Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.


Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:57

  Bayern написав:
  ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв.
https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/
Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.


Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике? :shock:

Допоможіть слідству: зателефонуйте за номером 102 і викладіть власну версію. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:57

some 34 million people have already voted in the 2018 midter

Wall Street and the business community, which typically lean Republican, is hedging its bets and contributing more dollars to Democrats this year, giving $85 million to Dems, compared with $76 million to the GOP this year, as of Oct. 17, in what is projected to be the most expensive midterm election in US history, with some $5 billion expected to be spent in total.

Wall Street 85 лимонов на демократов и только 76 на республиканцев (хотя обычно наоборот), 5 млрд потратят на промежуточные выборы, активно голосует молодежь (раньше вообще не участвовала) и женщины

34 млн воспользовались своим правом и уже проголосовали, официальный старт 6 ноября
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