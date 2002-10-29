Додано: Вів 06 лис, 2018 10:21

Доброе утро, коллеги, привет, страна



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.16 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,970/27,995 UAH/USD.



Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,65/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 оп.

не изменился.



Евро по сравнению с 05 ноября по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1408, понизившись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1411 на открытии торгов в Европе.



Дата: 06 ноября 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,10/28,13 UAH/USD

€ – 32,05/32,13 UAH/EUR

RUB – 0,4215/0,4230 UAH/RUB



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