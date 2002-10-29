ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв. https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/ Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.
Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике?
Допоможіть слідству: зателефонуйте за номером 102 і викладіть власну версію. ))
Wall Street and the business community, which typically lean Republican, is hedging its bets and contributing more dollars to Democrats this year, giving $85 million to Dems, compared with $76 million to the GOP this year, as of Oct. 17, in what is projected to be the most expensive midterm election in US history, with some $5 billion expected to be spent in total.
Wall Street 85 лимонов на демократов и только 76 на республиканцев (хотя обычно наоборот), 5 млрд потратят на промежуточные выборы, активно голосует молодежь (раньше вообще не участвовала) и женщины
34 млн воспользовались своим правом и уже проголосовали, официальный старт 6 ноября
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.16 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,970/27,995 UAH/USD.
Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,65/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 оп. не изменился.
Евро по сравнению с 05 ноября по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1408, понизившись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1411 на открытии торгов в Европе.
Можете считать это моей "хотелкой", а вообще: 1. Евробонды Минфина и будущие нафтогаза; 2. Надеюсь на принятие реалистического бюджета (снова группа с мвф приехала работать ко 2-у чтению); 3. Транш МВФ+ЭС+ВБ 4. Уменьшение потребления газа с увеличением выработки; 5. Изначально, ИМХО, гривну девальвировали с запасом...