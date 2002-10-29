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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6691669266936694>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:57

  Bayern написав:
  ihorkyiv написав:Народный депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв.
https://informator.news/lozovy-stav-zhe ... ykh-kydal/
Купуйте валюту тільки у касах банківських установ з отриманням квитанцій. Сам ніколи не користуюся обмінниками. Краще заплатити за трохи завищеним курсом, ніж стати клушею з пачкою туалетного паперу.


Мама Лозового - врач-педиатр - с 2014 года купила уже три квартиры, в том числе две в Киеве в Печерском районе. Может он не покупал эти фальшивые доллары в обменнике? :shock:

Допоможіть слідству: зателефонуйте за номером 102 і викладіть власну версію. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:57

some 34 million people have already voted in the 2018 midter

Wall Street and the business community, which typically lean Republican, is hedging its bets and contributing more dollars to Democrats this year, giving $85 million to Dems, compared with $76 million to the GOP this year, as of Oct. 17, in what is projected to be the most expensive midterm election in US history, with some $5 billion expected to be spent in total.

Wall Street 85 лимонов на демократов и только 76 на республиканцев (хотя обычно наоборот), 5 млрд потратят на промежуточные выборы, активно голосует молодежь (раньше вообще не участвовала) и женщины

34 млн воспользовались своим правом и уже проголосовали, официальный старт 6 ноября
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

На днях должна быть коррекция, ждем наплыв "кабанчиков" :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:11

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро 28,03-28,08
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:13

  Alex2006 написав:На днях должна быть коррекция, ждем наплыв "кабанчиков" :)

Как по мне "базовый" сценарий в силе... боковик с плавным опусканием к средине декабря на 27,5 (уровень основного забега "августовских кабанчиков")
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:18

  Investor_33 написав:Как по мне "базовый" сценарий в силе... боковик с плавным опусканием к средине декабря на 27,5 (уровень основного забега "августовских кабанчиков")

27,5 ???
це з яких причин?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:21

Доброе утро, коллеги, привет, страна

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.16 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,970/27,995 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,65/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 оп.
не изменился.

Евро по сравнению с 05 ноября по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1408, понизившись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1411 на открытии торгов в Европе.

Дата: 06 ноября 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,13 UAH/USD
€ – 32,05/32,13 UAH/EUR
RUB – 0,4215/0,4230 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:26

Привет из Днепра-2

К 10.22 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились 27,96/27,98 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.

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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:29

Результати валютних інтервенцій НБУ
29.10-02.11.2018 млн дол. США
Купівля 85.20
Продаж 0.00
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:39

  Senkiv написав:
  Investor_33 написав:Как по мне "базовый" сценарий в силе... боковик с плавным опусканием к средине декабря на 27,5 (уровень основного забега "августовских кабанчиков")

27,5 ???
це з яких причин?

*Відправлено з Чату

Можете считать это моей "хотелкой", а вообще:
1. Евробонды Минфина и будущие нафтогаза;
2. Надеюсь на принятие реалистического бюджета (снова группа с мвф приехала работать ко 2-у чтению);
3. Транш МВФ+ЭС+ВБ
4. Уменьшение потребления газа с увеличением выработки;
5. Изначально, ИМХО, гривну девальвировали с запасом...
Investor_33
 
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