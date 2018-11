Додано: Вів 06 лис, 2018 08:57

Wall Street and the business community, which typically lean Republican, is hedging its bets and contributing more dollars to Democrats this year, giving $85 million to Dems, compared with $76 million to the GOP this year, as of Oct. 17, in what is projected to be the most expensive midterm election in US history, with some $5 billion expected to be spent in total.



Wall Street 85 лимонов на демократов и только 76 на республиканцев (хотя обычно наоборот), 5 млрд потратят на промежуточные выборы, активно голосует молодежь (раньше вообще не участвовала) и женщины



34 млн воспользовались своим правом и уже проголосовали, официальный старт 6 ноября

