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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6691669266936694

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

https://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/pr ... 05193.html
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Investor_33 написав:Можете считать это моей "хотелкой", а вообще:
1. Евробонды Минфина и будущие нафтогаза;
2. Надеюсь на принятие реалистического бюджета (снова группа с мвф приехала работать ко 2-у чтению);
3. Транш МВФ+ЭС+ВБ
4. Уменьшение потребления газа с увеличением выработки;
5. Изначально, ИМХО, гривну девальвировали с запасом...

Садись, 2- тебе.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:50

Привет из Днепра-3

Около 10.47 Киева в сопровождении «медвежьего» настроения курс доллара на межбанке просел к 27,94/27,97 UAH/USD. Торги проходили без участи регулятора. Во всяком случае, на это время.

Дата: 06 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,80/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 06 ноября 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,09 UAH/USD
€ 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.


US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:57

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Садись, 2- тебе.

Время покажет...
Киев 27,95-28,10 за окном
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:02

  Investor_33 написав:Можете считать это моей "хотелкой", а вообще:
1. Евробонды Минфина и будущие нафтогаза;
2. Надеюсь на принятие реалистического бюджета (снова группа с мвф приехала работать ко 2-у чтению);
3. Транш МВФ+ЭС+ВБ
4. Уменьшение потребления газа с увеличением выработки;
5. Изначально, ИМХО, гривну девальвировали с запасом...


Конечно, с запасом. Так происходит всегда с толпой, которая действует исключительно эмоционально. Гонтарева ж говорила, что потеря ~50% всего экспорта (из-за разрыва свободной торговли с Россией) поднимет курс доллара всего лишь до 16, так как экспорт в ЕС имеет тенденции к росту, а значит равновесный курс будет стремиться еще ниже. Но как многие из нас она не учла решимость толпы валютчиков и курс кое-где взлетал даже к 40 и выше. Более того, она не захотела помнить при этом о стимулирующем моменте от завышенного курса доллара для экономики, а также о пропаганде в сми, раскачивающей валютный рынок в Украине. СМИ ведь очень продажные в Украине. Особенно это ужасно в контексте внешней агрессии.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:06

... а тим часом, у туристичному місті....

.... у чарівному місті Лева 02/07
- спеціально для Грінозона, який все питає: "а де ж такі курси, бо я не бачу такого!" :shock: - показую джерело! :D
- отут :arrow: :arrow: :arrow: https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... order=desc
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:09

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.06 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, немного замедлив снижение и откатившись к цифре 27,94/27,95 UAH/USD. Потенциальные покупатели не торопятся приобретать СКВ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).

На открытии торгов 06 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).

На старте торгов 06 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

US
дядя Caша
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