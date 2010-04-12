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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:41
Re: Валютный рынок в контексте
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:49
Re: Валютный рынок в контексте
Садись, 2- тебе.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:50
Привет из Днепра-3
Около 10.47 Киева в сопровождении «медвежьего» настроения курс доллара на межбанке просел к 27,94/27,97 UAH/USD. Торги проходили без участи регулятора. Во всяком случае, на это время.
Дата: 06 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,80/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 06 ноября 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,09 UAH/USD
€ 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.
US
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:57
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:02
Конечно, с запасом. Так происходит всегда с толпой, которая действует исключительно эмоционально. Гонтарева ж говорила, что потеря ~50% всего экспорта (из-за разрыва свободной торговли с Россией) поднимет курс доллара всего лишь до 16, так как экспорт в ЕС имеет тенденции к росту, а значит равновесный курс будет стремиться еще ниже. Но как многие из нас она не учла решимость толпы валютчиков и курс кое-где взлетал даже к 40 и выше. Более того, она не захотела помнить при этом о стимулирующем моменте от завышенного курса доллара для экономики, а также о пропаганде в сми, раскачивающей валютный рынок в Украине. СМИ ведь очень продажные в Украине. Особенно это ужасно в контексте внешней агрессии.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:06
... а тим часом, у туристичному місті....
.... у чарівному місті Лева 02/07
- спеціально для Грінозона, який все питає: "а де ж такі курси, бо я не бачу такого!" - показую джерело!
- отут
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:09
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.06 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, немного замедлив снижение и откатившись к цифре 27,94/27,95 UAH/USD. Потенциальные покупатели не торопятся приобретать СКВ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).
На открытии торгов 06 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).
На старте торгов 06 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
US
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