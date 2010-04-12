Додано: Вів 06 лис, 2018 11:02

Investor_33 написав: Можете считать это моей "хотелкой", а вообще:

1. Евробонды Минфина и будущие нафтогаза;

2. Надеюсь на принятие реалистического бюджета (снова группа с мвф приехала работать ко 2-у чтению);

3. Транш МВФ+ЭС+ВБ

4. Уменьшение потребления газа с увеличением выработки;

5. Изначально, ИМХО, гривну девальвировали с запасом... Можете считать это моей "хотелкой", а вообще:1. Евробонды Минфина и будущие нафтогаза;2. Надеюсь на принятие реалистического бюджета (снова группа с мвф приехала работать ко 2-у чтению);3. Транш МВФ+ЭС+ВБ4. Уменьшение потребления газа с увеличением выработки;5. Изначально, ИМХО, гривну девальвировали с запасом...

Конечно, с запасом. Так происходит всегда с толпой, которая действует исключительно эмоционально. Гонтарева ж говорила, что потеря ~50% всего экспорта (из-за разрыва свободной торговли с Россией) поднимет курс доллара всего лишь до 16, так как экспорт в ЕС имеет тенденции к росту, а значит равновесный курс будет стремиться еще ниже. Но как многие из нас она не учла решимость толпы валютчиков и курс кое-где взлетал даже к 40 и выше. Более того, она не захотела помнить при этом о стимулирующем моменте от завышенного курса доллара для экономики, а также о пропаганде в сми, раскачивающей валютный рынок в Украине. СМИ ведь очень продажные в Украине. Особенно это ужасно в контексте внешней агрессии.