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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:41
Re: Валютный рынок в контексте
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:49
Re: Валютный рынок в контексте
Садись, 2- тебе.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:50
Привет из Днепра-3
Около 10.47 Киева в сопровождении «медвежьего» настроения курс доллара на межбанке просел к 27,94/27,97 UAH/USD. Торги проходили без участи регулятора. Во всяком случае, на это время.
Дата: 06 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,80/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 06 ноября 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,09 UAH/USD
€ 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.
US
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:57
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:02
Конечно, с запасом. Так происходит всегда с толпой, которая действует исключительно эмоционально. Гонтарева ж говорила, что потеря ~50% всего экспорта (из-за разрыва свободной торговли с Россией) поднимет курс доллара всего лишь до 16, так как экспорт в ЕС имеет тенденции к росту, а значит равновесный курс будет стремиться еще ниже. Но как многие из нас она не учла решимость толпы валютчиков и курс кое-где взлетал даже к 40 и выше. Более того, она не захотела помнить при этом о стимулирующем моменте от завышенного курса доллара для экономики, а также о пропаганде в сми, раскачивающей валютный рынок в Украине. СМИ ведь очень продажные в Украине. Особенно это ужасно в контексте внешней агрессии.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:06
... а тим часом, у туристичному місті....
.... у чарівному місті Лева 02/07
- спеціально для Грінозона, який все питає: "а де ж такі курси, бо я не бачу такого!" - показую джерело!
- отут
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:09
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.06 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, немного замедлив снижение и откатившись к цифре 27,94/27,95 UAH/USD. Потенциальные покупатели не торопятся приобретать СКВ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).
На открытии торгов 06 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).
На старте торгов 06 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
US
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:24
Привет из Днепра-5
Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась
признаков стабильности рынка гривневого ресурса.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 11.17 доллар, замедлив коррекцию, не покинул отметку 27,94/27,95 UAH/USD.
Не исключено, в этом «заслуга» регулятора, выкупившего с платформы Matching до $10,0 млн.
US
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:58
Re: Валютный рынок в контексте
Глазам своим не верю-пробили 28 Это как модно здесь говорить "подогнали последний вагон"! P.S. ЖДУ под 29 в этом месяце( теперь не по Трасту,а по работнице обменки)
Додано: Вів 06 лис, 2018 12:19
Привет из Днепра-6
Усилия регулятора заморозили цену «американца» на межбанке на цифре 27,94/27,95 UAH/USD по состоянию на 12.09 Киева.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB.
Дата: 06 ноября 2018 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,10 UAH/USD
€ – 32,00/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред, отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня, попутно расширив спред, не без участия состоявшегося отката на торгах межбанка: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,05 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
US
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