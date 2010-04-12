Додано: Вів 06 лис, 2018 13:22

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.16 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,970/27,995 UAH/USD.



Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.22 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились 27,96/27,98 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.



Около 10.47 Киева в сопровождении «медвежьего» настроения курс доллара на межбанке просел к 27,94/27,97 UAH/USD. Торги проходили без участи регулятора. Во всяком случае, на это время.



По состоянию на 11.06 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, немного замедлив снижение и откатившись к цифре 27,94/27,95 UAH/USD. Потенциальные покупатели не торопятся приобретать СКВ.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.17 доллар, замедлив коррекцию, не покинул отметку 27,94/27,95 UAH/USD.

Не исключено, в этом «заслуга» регулятора, выкупившего с платформы Matching до $10,0 млн.



Усилия регулятора заморозили цену «американца» на межбанке на цифре 27,94/27,95 UAH/USD по состоянию на 12.09 Киева.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 5,80 коп., составив 27,9583 UAH/USD.



К 12.46 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,94/27,95 UAH/USD.



По состоянию на 12.50 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,94/27,95 UAH/USD.

На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,65/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.



Евро по сравнению с 05 ноября по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1408, понизившись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1411 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).



На открытии торгов 06 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).



На старте торгов 06 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня, попутно расширив спред, не без участия состоявшегося отката на торгах межбанка: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,05 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред, отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,13 UAH/USD, евро – 32,05/32,13 UAH/EUR, рубль 0,4215/0,4230 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,06 UAH/USD, евро (опт) 31,80/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,80/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,85/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,06 UAH/USD, розница – 27,95/28,08 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,09 UAH/USD; евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,422 RUB/USD.



Перенасыщенность украинского валютного рынка долларами сыграла против американской безналичной валюты на вторничной сессии межбанка. У игроков межбанка их «закрома» ломились от «зеленого» изобилия на фоне привычного для вторника роста поступлений экспортной выручки из-за рубежа.



Отсутствие покупателей СКВ, кроме регулятора, который платформы Matching выкупал «лишние» доллары, спасая последних от еще боле значительной просадки курса, сохранило присутствие на рынке «зеленых медведей».



При этом нельзя не уточнить, что наряду с отсутствием покупок безналичного «американца», не особенно радовали энтузиазмом и его продажи. Дело ограничилось «обязательным» расставанием с 50% экспортной выручки. Участники торгов все еще наивно надеются на профит из-за появления на рынке 5,0 млрд. грн. дополнительной ликвидности с намеченного на среду погашения Минфином гривневых ОВГЗ, придерживая СКВ.

Как и ранее, мы не ждем изрядного курсового отскока курса безналичного «американца» после 07 ноября.



Во-первых, финансовые власти страны наверняка смягчат этот гривневый выброс.



А, во вторых, как мы указали выше, на моменте рынок перенасыщен долларами, остудив покупательскую горячку бизнеса. Собственно, сессии последней недели демонстрируют нежелание игроков приобретать «в запас» «зеленую СКВ». И скачок гривневой ликвидности после среды мало что изменит в настроениях игроков. Не думаю, что даже текущие курсовые низы безналичной пары доллар-гривня соблазнят «наевшихся» раньше доллара игроков на масштабные покупки лишь из-за выросшего количества безналичной гривни.



При этом мы не исключаем вероятный разворот настроения рынка пары доллар-гривня в сторону «быков». Не столько по причине скачка гривневой ликвидности, сколько по причине прихода времени движения маятника валютного рынка в противоположном направлении. Напомним, что средневзвешенный курс «американца» на межбанке снижается третью сессию подряд. Так что, грядет пора менять тренд, и рост количества гривни к 101-й годовщине октябрьского переворота, хороший повод для прихода на межбанк «зеленых быков». Без излишнего фанатизма.



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