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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6694669566966697

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 929
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
592
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Investor_33 написав:солнечные панели (ооочень много завозится), ветрогенераторы и даже оборудование для биогазовых станций ... тот же утеплитель элементарный для домохозяйств ...

Сейчас там довольно много грантовых денег и гринбондов. Плюс у нас розничная цена панелей вдвое а то и втрое превышает ФОБ цену. Потому и суммы выходящие за границу - по этим позициям не велики.

Кстати, не совсем понятно как гринбонды доходят, но тоже видимо в обход статистики НБУ. Так что на баланс не очень сильно влияет. Но ситуация может резко изменится после увеличения цен на газ и ЭЭ. И спрос на энергоэффективное оборудование может вырасти многосоткратно (особенно с кредитным плечом, и из-за низкой базы сравнения).
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:37

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:вместо газа придётся закупать минудобрения и пр. химию, что обойдётся дороже.

Це твердження було б вірним для "правильної" економіки. В місцевих умовах все може бути навпаки.
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40

  Investor_33 написав:ЛАД
Увеличение добычи прогнозирует УГВ, есть стратегия 2020 от которой мы отстаём но всё же... Платёжный, да есть перекос, но это как раз и есть отложенный спрос после роста ЗП о котором здесь писали. Но хочу заметить и подчеркнуть что в этом "заслуга" не только гаджетов, новых ботинок и безделушек с Китая а и солнечные панели (ооочень много завозится), ветрогенераторы и даже оборудование для биогазовых станций ... тот же утеплитель элементарный для домохозяйств ... за это платим сейчас а эффект будет в будущем
Так что уровень 24-25 (ок, 25-26) на лето-осень 2019 я рассматриваю как довольно реалистичный.
Опять же многое решится в течении месяца-полтора, сейчас нужен бюджет и линия от МФВ.
З.Ы. За окном 27,95-28,07

Прогноз роста добычи ещё не факт, а я рассматривал Ваш пост как объяснение текущего положения дел, а не какого-то далёкого будущего.
Платёжный баланс сегодня меня не очень волнует - сейчас наберёмся займов как сучка блох, и баланс будет в порядке. Хотя, как писал. такой метод меня не радует.
Но в цитате, кот. я привёл, есть др. цифры, кот., по-моему, гораздо лучше показывают, что девальвация на сегодня явно не избыточная.
Солнечные панели и ветрогенераторы, возможно, хорошо, но что они далут экономию в наших условиях не убеждён. Здесь как-то обсуждался этот вопрос, но убедительных аргументов в пользу экономической (а не экологической) эффективности не увидел. К сожалению, разговор в выходные не был продолжен. Этот вопрос можно было бы обсудить и в новой газовой ветке. Но там пока что всё свелось к разговору (спору?) будивельника с Zradio ... не интересно.
Утеплители - не знаю. Они тоже импортные?

Исходя из сказанного, курс 26 летом могу допустить (как очередную глупость :) ). 25 (и, тем более, 23-24), то вже занадто.
Впоследствии это приведёт к значительно более сильному скачку курса.

ребе Нок
Я писал именно об обосновании, а не о цифре. В 27,5 тоже не верю, но то таке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 лис, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:46

  centurionus написав:
  ЛАД написав:вместо газа придётся закупать минудобрения и пр. химию, что обойдётся дороже.

Це твердження було б вірним для "правильної" економіки. В місцевих умовах все може бути навпаки.

Не буду сперечатися.
Але за рахунок чого?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:56

  GDV29 написав:............
Так это же все завозиться извне, то есть возрастает импорт, соответственно дисбалансы торгового и платежного балансов возрастают. Не совсем понятно, на чем можем к 24-26 укрепиться.

Investor_33 имеет ввиду (как я понимаю), что впоследствии, в будущем это даст экономию энергии, соответственно, позволит уменьшить закупки энергоносителей и улучшить все наши балансы.
Как писал, я лично не убеждён в том, что все названные меры принесут эффект (кроме утепления) и, главное, что это всё потребует очень приличных средств (а где их взять?) и произойдёт не за год-два, т.е в достаточно отдалённом будущем.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:01

Re: Валютный рынок в контексте

https://economics.unian.ua/finance/1032 ... -rubl.html
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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