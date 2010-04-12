Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40

Investor_33 написав: ЛАД

Увеличение добычи прогнозирует УГВ, есть стратегия 2020 от которой мы отстаём но всё же... Платёжный, да есть перекос, но это как раз и есть отложенный спрос после роста ЗП о котором здесь писали. Но хочу заметить и подчеркнуть что в этом "заслуга" не только гаджетов, новых ботинок и безделушек с Китая а и солнечные панели (ооочень много завозится), ветрогенераторы и даже оборудование для биогазовых станций ... тот же утеплитель элементарный для домохозяйств ... за это платим сейчас а эффект будет в будущем

Так что уровень 24-25 (ок, 25-26) на лето-осень 2019 я рассматриваю как довольно реалистичный.

Опять же многое решится в течении месяца-полтора, сейчас нужен бюджет и линия от МФВ.

З.Ы. За окном 27,95-28,07 Увеличение добычи прогнозирует УГВ, есть стратегия 2020 от которой мы отстаём но всё же... Платёжный, да есть перекос, но это как раз и есть отложенный спрос после роста ЗП о котором здесь писали. Но хочу заметить ичто в этом "заслуга" не только гаджетов, новых ботинок и безделушек с Китая а и солнечные панели (ооочень много завозится), ветрогенераторы и даже оборудование для биогазовых станций ... тот же утеплитель элементарный для домохозяйств ...Так что уровень 24-25 (ок, 25-26) на лето-осень 2019 я рассматриваю как довольно реалистичный.Опять же многое решится в течении месяца-полтора, сейчас нужен бюджет и линия от МФВ.З.Ы. За окном 27,95-28,07

на сегодня

в наших условиях

экономической

Прогноз роста добычи ещё не факт, а я рассматривал Ваш пост как объяснение текущего положения дел, а не какого-то далёкого будущего.Платёжный баланс сегодня меня не очень волнует - сейчас наберёмся займов как сучка блох, и баланс будет в порядке. Хотя, как писал. такой метод меня не радует.Но в цитате, кот. я привёл, есть др. цифры, кот., по-моему, гораздо лучше показывают, что девальвацияявно не избыточная.Солнечные панели и ветрогенераторы, возможно, хорошо, но что они далут экономиюне убеждён. Здесь как-то обсуждался этот вопрос, но убедительных аргументов в пользу(а не экологической) эффективности не увидел. К сожалению, разговор в выходные не был продолжен. Этот вопрос можно было бы обсудить и в новой газовой ветке. Но там пока что всё свелось к разговору (спору?) будивельника с Zradio ... не интересно.Утеплители - не знаю. Они тоже импортные?Исходя из сказанного, курс 26 летом могу допустить (как очередную глупость). 25 (и, тем более, 23-24), то вже занадто.Впоследствии это приведёт к значительно более сильному скачку курса.Я писал именно об обосновании, а не о цифре. В 27,5 тоже не верю, но то таке.