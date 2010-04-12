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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:46
Re: Валютный рынок в контексте
Рекуперация тепла сточных вод имеет окупаемость месяцы. Лэд освещение иногда (где круглосуточное освещение) недели. Частотные регуляторы окупаются за недели.
Переворот в сознании людей - занимает десятилетия.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:53
Re: Валютный рынок в контексте
Курс укрепился всего на 1% на МБ и на 0.5% на нале, так сразу выползли диванные эксперты со своими 24-25 грн за бакс.
Страна отдалживает под 9+ процентов в этих самых долларах. В таких условиях только сумасшедший будет ставить на гривну. Когда опять инфляция будет двузначной. Спрос на доллар обеспечен на десятилетия вперёд вот этими мировыми заимствованиями. Спокойно матрасте доллар и спите также спокойно.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:54
Конкретные примеры такой окупаемости привести можете?
Кроме последнего. Последнее очевидно.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:58
Re: Валютный рынок в контексте
Цена для газовой не большой мощности.
Для угольной нужно умножить на 3 - 5. Для атомной на 15. С учетом ставки кредитования и сроком строительства умножать нужно еще и на неё. Никто в мире сегодня не будет планировать новую угольную электростанцию с вводом в эксплуатацию через 5-8 лет и атомную через 15-25 лет. Если говорить про нас то скоро введут новый налог на выбросы парниковых газов. Так что даже судьба старых ТЭС под вопросом.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 11,75 коп., на торгах вторника укрепился на 5,95 коп., оказавшись на уровне 27,9558 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,80 коп., составил 27,9583 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.16 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ уронили ее курс 27,970/27,995, а спустя 4 минуты «американец», уже находился на цифре 27,96/27,98 UAH/USD.
К 10.45, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня понизилась к 27,94/27,97 UAH/USD. По состоянию на 11.05 «американец» на межбанке остановил нисходящий тренд, консолидировавшись на уровне 27,94/27,95 UAH/USD. Дефицит покупателей попытался восполнить регулятор, «анонимно» выкупая с платформы Matching долларовую ликвидность. Неоднократные покупки СКВ, стартовавшие уже после просадки курса доллара ниже отметки 28,00 UAH/USD, пополнили резервы НБУ на $10,0 млн. еще в дебютной части сессии.
Выход регулятора на рынок дал понять воздерживавшимся от приобретения доллара игрокам в ожидании дальнейшего снижения цен, что ниже курс доллара «не пустят». Это дало старт рыночным покупкам СКВ, сбалансировавшим рынок и «заморозившим» курс «американца» на уровне 27,94/27,95 UAH/USD до 14.00 Киева.
После 14.00 в сопровождении спада торговой активности спред котировок доллара на межбанке расширился до 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении все еще сбалансированной торговли СКВ. С 15.20 покупатели покинули межбанк, вызвав возобновление коррекции доллара, понизившегося до 27,92/27,94 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до самого завершения вторничной сессии.
Большинство сделок на межбанке 06 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9558 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,40% с 28,0672 UAH/USD до 27,9558 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 06 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 06 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности (об этом дали понять выросшие с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн.) гривни не хватало. В свою очередь изобилие СКВ, к которому во вторник добавлялся выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50%, которой подлежало обязательной продаже на фоне нехватки покупателей, снижало цену доллара.
Во-вторых, ко вторнику рынок оставался перенасыщенным валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на погашение гривневых ОВГЗ Минфином, назначенное на 07 ноября, и эта операция должна была увеличить гривневый ресурс на 5,0 млрд. грн., способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривни (значительная часть ОВГЗ принадлежит нерезидентам). В контексте глобальной тенденции исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.
В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, темп отката курса безналичного доллара понизился. Если 05-го средневзвешенный курс доллара упал на 11,75 коп., нынче он потерял 5,95 коп., демонстрируя стремление к балансу.
Во-вторых, остановка регулятором снижения курса доллара гривневой интервенцией на отметке 27,94/27,95 UAH/USD стимулировала покупки СКВ игроками, убедившимися, что доллар ниже НБУ «не пустит».
В-третьих, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой следовало обязательно продать на межбанке .
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.
Дата: 06 ноября 2018 г. 16.43
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00/28,05 UAH/USD (с утра 28,00/28,06 UAH/USD, к полудню 27,95/28,05 UAH/USD)
€ 31,90/32,05 UAH/EUR (с утра 31,80/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,80/32,02 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая поддерживалась своевременно проведенным дисконтированием действующих цен, сообразно настроениям на межбанке.
На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня, попутно расширив спред, не без участия состоявшегося отката на торгах межбанка: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,05 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры приподняли биды, одновременно сужая спред для стимулирования клиентского «приноса» в паре доллар-гривня. А также в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка способствовал прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 06-го от дилеров столицы «тройку с плюсом», немного повысили показатели предыдущей сессии.
Дата: 06 ноября 2018 г. на 16.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,11 UAH/USD (с утра - 28,10/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,07/32,15 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,13 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,10 UAH/EUR)
RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,4215/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,423 UAH/RUB)
US
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:10
Re: Валютный рынок в контексте
Не. Я какраз и не исключаю цифру 27,5 (это его прогноз на декабрь). Просто в обосновании такие пункты как например - примут реалистичный бюджет. Вообще субъективно понятие его реалистичности. Та и когда на этот бюджет особо смотрели, разве что прогнозируемый курс старались наковырять, ито пока несильно помогало. Бюджет на следующий год будет влиять на следующий год а не на декабрь этого.
По газу хотел бы знать о каких цифрах роста добычи-полезном сокращении потребления речь. Там хоть на 300 млн долларов в год будет что это постоянно обсуждается как чуть ли не основное.
Как я понимаю, нафтогаз хочет зарезервировать ярд долларов под покупку газа у газпрома. По решению арбитража нафтогаз должен купить у газпрома 4 ярда газа в этом году. Если не купим то будет интересно.
Ну и остальное МВФ думаю насыпет чисто под отдачу старых долгов, ЭС что то новое, девальвировали с запасом - не посмотрели и с летних 26 выросли к 28 за доллар.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:55
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
29.10.2018 332,040367 28,202526 -0,063458 27,115412 0,0043
30.10.2018 517,578138 28,164437 -0,038089 27,121850 0,0064
31.10.2018 445,964678 28,118832 -0,045605 27,127093 0,0052
01.11.2018 461,942009 28,157863 0,0390310 27,132678 0,0056
02.11.2018 455,668683 28,132823 -0,025040 27,137996 0,0053
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,026632(0,016797). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 2,6632 копійки за добу. Зменшувався скоріше ніж йшов догори на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,005381(0,006969). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,5381 копійки за добу. Повільнішеше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2213,1939(2558,8670). Оберти меньші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 442,6387752(511,7734044) млн. долярів. Це меньше на 13,5 відсотка від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 416,07(415,41). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,1379956. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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